Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Feuerwehr haben am Samstag in Harthausen auf der Scher zum ersten Mal eine Katastrophenschutzübung in dieser Konstellation im Zollernalbkreis absolviert. Ausgangslage für die Übung war eine Kontaminierung mit chemischen, radioaktiven, nuklearen oder explosiven Stoffen.

Die etwa 50 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Feuerwehr in der zweiten Einsatzeinheit Zollernalb kamen aus verschiedenen DRK-Bereitschaften und Feuerwehrabteilungen: aus Meßstetten, Pfeffingen, Burladingen-Ringingen, Tailfingen und Albstadt-Laufen. In Harthausen übten sie Hand in Hand mit den für den Katastrophenschutz speziell ausgebildeten Feuerwehrkräften aus Balingen-Engstlatt und Winterlingen mit ihrem Abteilungskommandanten Michael Rieber.

Als Übungsszenario war eine Kontaminierung von 26 Menschen mit Chlorgas in der Harthauser Mehrzweckhalle angenommen worden. Dieser Befund wurde durch die dafür geschulten Katastrophenhelfer aus Balingen-Engstlatt nach ihrer Alarmierung mit einem Messgerät in der Halle festgestellt. In ihrem Erkundungskraftfahrzeug, das einmalig im Kreis in Balingen-Engstlatt stationiert ist, ist ein fahrbares Labor mit Analysegeräten und Monitoren eingebaut, dass die verschiedenen Kontaminierungsarten diagnostizieren kann.

Die Feuerwehrleute, die ebenfalls alle eine Ausbildung im Katastrophenschutz absolviert haben, bauten verschiedene Zelte auf, verlegten Leitungen mit Durchlauferhitzern, um das Wasser aufzuwärmen und setzten die Stromaggregate in Gang, um die Energieversorgung sicherzustellen. Dafür sperrten sie Teile der Sonnenstraße und der Jahnstraße ab. Dabei wurde streng auf die räumliche Trennung der Bereiche „Schwarz“ und „Weiß“ geachtet: Schwarz steht für den kontaminierten, weiß für den sauberen Bereich. Die Reinigung mit Duschwasser und Bürsten erfolgte in speziellen Dekontaminationseinheiten.

Bei Chlorgas war dazu vorgewärmtes Wasser ausreichend, das aus Duschköpfen und Düsen die 26 Mimen aus verschieden DRK-Bereitschaften aus dem Kreis reinigte. Nach ihrer Dekontaminierung gelangten sie in den weißen Bereich: ein Zelt, in dem Betreuer des DRK Bademäntel reichten und in dem die wichtige Registrierung der betroffenen Personen stattfand. Im Anschluss wurden die Mimen in ein zweites Zelt geführt, in dem im Ernstfall eine weitere Behandlung und Versorgung erfolgen könnte.

Sowohl Frank Löffler als Zugführer der zweiten Einsatzeinheit Zollernalb als auch der stellvertretende DRK-Kreisbereitschaftsleiter Markus Maute und Kreisbrandmeister Stefan Hermann äußerten sich im Anschluss übereinstimmend sehr zufrieden über den Ablauf der Übung.