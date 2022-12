Hänsel und Gretel mit dem Stadttheater Pforzheim

Die bekannte Märchen-Oper „Hänsel und Gretel“ nach den Gebrüdern Grimm ist eine Geschichte für Jung und Alt und am Mittwoch, 28. Dezemberm um 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen zu sehen. Bei der Aufführung des Stadttheaters Pforzheim wirkt ein Kinderchor der Freien Waldorfschule Balingen mit.

Obgleich es sich bei Engelbert Humperdincks Vertonung auf das Libretto seiner Schwester Adelheid Wette um eine durchkomponierte Oper handelt, zählt sie auch als familiengerechte und beliebte Kinderoper. Einige Volkslieder wie „Ein Männlein steht im Walde“ hat Humperdinck in seine Oper aufgenommen. An anderen Stellen hat er auf volkstümliche Redensarten solch eingängige Melodien geschrieben, dass sie später selbst zu Volkslieder wurden, darunter Nummern wie „Brüderchen, komm tanz mit mir“ oder den „Abendsegen“, den die Kinder beten, bevor sie sich im Wald zum Schlafen niederlegen, heißt es in der Ankündigung.

Hänsel und Gretel sind allein zu Hause und sollen arbeiten. Doch das fällt schwer, wenn man hungrig ist. Von der Nachbarin erhalten sie einen Krug voll Milch. Als die Mutter heimkehrt und die beiden statt bei der Arbeit tanzend und singend antrifft, schimpft sie mit den Kindern. Dabei geht der Milchkrug zu Bruch, und die erboste Mutter schickt die Kinder zum Beerensammeln in den Wald. Als der Vater nach Hause kommt und es langsam dunkel wird, macht er sich Sorgen: Im Wald lebt die Knusperhexe, die Kinder in Lebkuchen verwandelt und verspeist. Genau auf diese Hexe treffen nun Hänsel und Gretel. Sie sperrt die Kinder in ihr mit Lebkuchen bedecktes Haus ein. Können sie der Knusperhexe entkommen?