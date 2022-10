Gühring sagt Danke

Im Rahmen einer persönlichen Feier ehrte die Firma Gühring kürzlich zahlreiche Jubilare und würdigte im Zuge dessen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in diesem Jahr in die wohlverdiente Rente verabschieden. Dies schreibt das unternehmen in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit Dr. Antje-Katrin Kühnemann, der hinterbliebenen Ehefrau von Dr. Jörg Gühring, dankte Inhaber und Geschäftsführer Oliver Gühring den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und die langjährige Treue. In diesem Jahr darf sich Gühring über 46 Jubilare freuen und verabschiedet 28 Neurentner in den wohlverdienten Ruhestand.

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt wurden Siegfried Friedrich, Holger Gerneth, Rex Harzmann, Bärbel Janke, Heiner Schick, Annette Seiffert und Tobias Wetz.

Bereits seit 25 Jahren bei Gühring an Bord sind Stefan Heinz, Walter Papke, Georg Dizer, Uwe Frank, Viktor Gaigis, Christine Riester, Elia Tascarella, Erhan Akdeniz, Davut Kahriman, Aykut Duru, Oezkan Ceylan, Markus Stiefel, Juri Geiger, Alexander Strobel, Filipe-Manuel Dos Santos, Faruk Balci, Holger Ast, Muhammed Ali Aydeniz, Ioan Blues, Julia Fröhlich, Boris Graf, Karl-Heinz Klatt, Gerd Reining, Bernd Schwanz, Lilli Serr, Zarko Stevanovic, Haci Karaca, Alfredo Neri, Edwin Stumpp, Damir Nencl, Seyit Eroecal, Frank Sander, Rouven Schwab, Hoang Vu Nguyen, Erkan Cakmaklar, Christian Hafner, Joachim Lemke, Armin Neser und Joachim Steidle.

In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden sich Doris Alber, Alfred Blickle, Rolf Blum, Karsten Boehme, Klaus-Dieter Boos, Georg Dierner, Helmut Dreher, Nikolaus Fien, Joachim Gittel, Horst Grüner, Franz Josef Haselmeier, Johannes Heininger, Sophanara Heng, Herbert Hocheder, Rüdiger Kinastowski, Hau Lam Sy, Herbert, Lischewski, Gerd Matthes, Joachim Mehnert, Thomas Nowak, Nikolai Rudi, Gerhard Schanz, Klaus Stapel, Dieter Terhorst, Günter Warzecha, Franz Weiss, Siegfried Wischnewski und Roland Zahner.