Groz-Beckert verzeichnet deutlichen Rückgang beim Umsatz

Der Umsatz des Albstädter Textilzulieferers Groz-Beckert ist im vergangenen Jahr um zehn Prozent zurückgegangen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, begegnet es der konjunkturellen Schwächephase mit der Reduzierung von Mehrarbeit und dem Abbau der Zeitguthaben.

Das Geschäftsjahr 2019 schloss nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz von 671 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl blieb nahezu konstant. Sie sank von 9226 auf 9282 Beschäftigte. Am Stammsitz in Albstadt stieg die Zahl der Mitarbeiter hingegen um 32 auf 2287 Angestellte. „Im vergangenen Jahr schwächte sich die weltweite Konjunktur im Jahresverlauf immer weiter ab – auch in dem für Groz-Beckert so wichtigen chinesischen Markt“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Vor allem der schwache Textilmaschinenbau in Europa und China wirkte sich auf die Absätze des Unternehmens spürbar aus.“

Groz-Beckert ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von industriellen Maschinennadeln, Präzisionsteilen und Feinwerkzeugen sowie Systemen und Dienstleistungen für die Textilindustrie. Mit Vertretungen, Produktions- und Vertriebstochtergesellschaften ist das Unternehmen weltweit in mehr als 150 Ländern aktiv.