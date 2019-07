Groz-Beckert-Azubis besuchen Textil- und Bekleidungsmesse in Spanien

Knapp 120 Auszubildende und duale Studenten des Nadelherstellers Groz-Beckert haben im Zuge einer viertägigen Lernreise die Textil- und Bekleidungsmesse ITMA im spanischen Barcelona besucht.

Neben 1600 anderen Ausstellern war dort auch das Unternehmen aus Albstadt mit einem Stand vertreten. An diesem konnten Besucher Wissenswertes über Groz-Beckert, Produkte und Neuheiten erfahren. Die Auszubildenden, Studenten und Ausbilder nutzten das Messegelände, um Informationen zu sammeln und Fragen zu stellen. Nach der Messe rüsteten sie sich in einem nahe gelegenen Einkaufszentrum für die 16-stündige Heimfahrt. An den ersten Tagen ihrer Lernreise waren sie zum Beispiel zum Leuchtturm von Calella gewandert und hatten eine Stadtrundfahrt durch Barcelona absolviert. Zum Entspannen nutzten sie den Hotelpool und den Strand oder schlenderten durch die Gassen von Calella.