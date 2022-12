Große Weihnachtskrippe auf dem Vorplatz der St.-Mauritius-Kirche in Harthausen

Bereits zum ersten Advent ist der große Krippenstall auf dem Kirchplatz zwischen der St.-Mauritius-Kirche und der Grundschule Harthausen leer gewesen. Anlässlich des Harthauser Adventsmarktes wurden, von der kleinen Maus über Hase, Reh Fuchs, Schafen und dem großen Kamel bis zu den Hirten und Engel, alle Gegenstände verlost und von den Familien mit heimgenommen. Von dort kehren sie nun, nach festgelegter Reihenfolge, nach und nach zur Krippe zurück und werden von den Organisatorinnen der Kinderkriche Sandra Abt und Martina Rieger vor und in der Krippe platziert.

Mit jedem Tag verändert sich die Krippenlandschaft, die Kinder können täglich bei einem Besuch etwas Neues entdecken. Viele nutzen zudem das Angebot und hören sich eine der immer wieder wechselnden Geschichten an, die mit einem am Krippenstall angebrachten QR-Code auf das Smartphone geladen werden können. Erst an Heiligabend, wenn die im ganzen Ort verteilten Figuren den Weg zurück zur Krippe gefunden haben, wird mit der Gottesmutter Maria und dem Jesuskind in der Krippe die weihnachtliche Szenerie wieder vollständig sein.