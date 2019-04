Grillkohle mit Spiritus übergossen: zwei Verletzte

Für eine Frau und einen Mann aus Onstmettingen ist ein Grillabend am Donnerstag mit einer Stichflamme abrupt zu Ende gegangen. Beide mussten ins Krankenhaus. Gegen 17.40 Uhr versuchte der 23-jährige Mann, die Holzkohle in seinem Grill schnellstmöglich zum Glühen zu bringen. Als Brandbeschleuniger benutzte er Spiritus, wodurch es beim Anzünden zu einer Verpuffung kam, die dem Grillabend ein jähes Ende bereitete. Der Mann und seine Freundin wurden durch die Stichflamme verletzt, eine Hecke des Nachbarn begann zu brennen. DRK und Feuerwehr rückten an, der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.