Geste der Versöhnung: Geraubte Kirchenglocke wird zurückgegeben

Dekan Christoph Neubrand hat am Sonntag zwei neue Glocken in der katholischen Kirche St. Gertrud in Winterlingen geweiht. Nach der Sanierung des Kirchturms mit neuer Gestaltung der Glockenstube werden diese schon bald über Winterlingen erklingen.

Am Gottesdienst wirkte auch Pfarrer Hubert Freier mit, Leiter der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, zu der die etwa 1000 Katholiken im Kernort Winterlingen gehören. Außerdem mit dabei war der derzeitige Urlaubsvertreter Pfarrer François Keke Ewane Hodonou aus Kamerun.

Eine Glockenweihe ist ein seltenes Ereignis: In vielen Pfarrgemeinden erklingen die Glocken nicht selten über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte und müssen nur sehr selten ersetzt werden. Zum Weihegottesdienst in Winterlingen erklang die bisherige Glocke vom kleinen Turm der Kirche. Diese ist voll funktionsfähig. Ihr Alter lässt sich genau bestimmen, da an der Glocke in polnischer Sprache neben dem Stifter der Glocke, der Gussort Topau, auch die Jahreszahl 1683 eingraviert ist.

Über Umwege auf die Schwäbische Alb

Was jedoch viele nicht wissen: Die Glocke ist seit 65 Jahren nur geliehen und wird demnächst wieder an ihren ursprünglichen Standort in Polen überführt. Die katholische Pfarrgemeinde in Winterlingen muss dann Abschied nehmen von der alten Glocke. Über mehrere Umwege war diese Anfang der 1950er-Jahre auf die Alb gelangt. Der damalige Rottenburger Bischof Carl Leiprecht weihte sie bei der Weihe der Pfarrkirche am 21. November 1954.

Die Kirche wurde von 1950 bis 1954 mit viel Eigenleistung gebaut. Am Ende stellte sich die Frage, wie man kostengünstig zu einer Glocke kommen könnte. Das bischöfliche Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart wusste schließlich von einem „Glockenfriedhof“ im Hamburger Hafen, auf dem viele Glocken lagerten, die im Krieg glücklicherweise nicht eingeschmolzen wurden. Wegen des zunehmenden Rohstoffmangels hatte die Wehrmacht auch im besetzten Polen viele Glocken für die Rüstungsindustrie beschlagnahmt und ins damalige Deutsche Reich überführt.

Diese Glocke läutete 65 Jahre lang von der katholischen Kirche St. Gertrud in Winterlingen und kehrt demnächst an ihren polnischen Ursprungsort zurück. (Foto: Karl-Otto Gauggel)

Dieses Schicksal drohte auch der Winterlinger Glocke aus Schlesien im heute polnischen Konczyce Wielkie, die den Krieg jedoch überlebte und irgendwann im Hamburger Hafen landete. Gegen eine Mietgebühr von 30 D-Mark kam diese Glocke dann durch Vermittlung der bischöflichen Behörde nach Winterlingen, wo sie im Turm aufgehängt wurde und nunmehr seit 65 Jahren täglich zu hören ist.

Vor einigen Jahren begannen in der polnischen Heimat der Glocke in der dortigen Pfarrei St. Michael die Nachforschungen über den Verbleib ihrer alten Glocke. Im Deutschen Glockenmuseum in Günzburg, in dem in der Nachkriegszeit alle Glocken in Deutschland registriert wurden, wurde man schließlich fündig – und freute sich, dass die Glocke die Beschlagnahmung und den Krieg unbeschädigt überstanden hatte.

Pfarrer Andrzej Wieliczka hakte nach, ob die abhanden gekommene Glocke wieder in die alte Heimat zurückkommen könnte. Der Winterlinger Pfarrgemeinderat stimmte diesem Wunsch vorbehaltlos zu und so wird die Leihglocke von St. Gertrud in wenigen Wochen die Reise nach Osten und dann wieder vom alten Standort herab erklingen.

Neue Glocke ist 300 Kilogramm schwer

Eine der beiden neuen Glocken, die in der Glockengießerei Albert Bachert in Neunkirchen im Odenwald gefertigt wurden, ist in E2 gestimmt und dem Heiligen Franziskus gewidmet. Sie trägt einen bekannten Spruch des Heiligen: Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen. Die zweite, größere, und mit 300 Kilogramm auch deutlich schwerere Glocke ist in A2 gestimmt und zeigt ein Bildnis der Kirchenpatronin, der Heiligen Gertrud von Nivelles.

Wichtige Signale für den Gottesdienst

Christoph Neubrand erinnerte in seiner Ansprache an die Geschichte der bisherigen Glocke und mahnte, dass es nie wieder zum Missbrauch der Glocken kommen dürfe. Die Gläubigen forderte er dazu auf, sich für Versöhnung und Frieden einzusetzen. Außerdem verlieh er seiner Sorge Ausdruck, dass das Glockengeläut kritisch betrachtet und das Anschlagen der Stunden in der Nacht als Störung empfunden werden könnte. Glocken seien jedoch wichtige Zeichen und Signale für das Gebet und den Gottesdienst, sagte der Dekan. Die Gläubigen sollten wie das Geläut in die Welt hinein klingen und in der Zukunft Zeugnis für den Glauben ablegen.

Anschließend weihte Christoph Neubrand die beiden Glocken mit Weihrauch, der Salbung mit Chrisam, seinem Segen und durch das Besprengen mit Weihwasser. Beim anschließenden Empfang vor der Kirche ergriff Pfarrer Ernst Nestele von der evangelischen Pfarrgemeinde das Wort. Er überraschte die Anwesenden mit dem Vorschlag, dass zukünftig an den Hochfesten des Kirchenjahres die Glocken der katholischen und der evangelischen Kirche gemeinsam erklingen sollten, was mit großem Beifall bedacht wurde.