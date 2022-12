Gesangsvielfalt und neue Überraschungen

Alle Musikliebhaber, die in diesem Winter Lust zum Feiern haben, sollten sich diese Veranstaltung auf jeden Fall vormerken. Am Mittwoch, 21. Dezember, kommen um 19.30 Uhr gleich zwei einzigartige Events von fünf Freunden an nur einem Abend in die Stadthalle Balingen.

Die Veranstalter beschreiben es im Vorfeld so: „ Dieses Ereignis riecht nicht nur nach Glühwein, Gebäck und Weihnachten, es bietet auch jede Menge Spaß und Staunen.“ In der Show mit viel Gefühl geht’s vom winterlich-romantischen Weihnachtsmarkt-Zauber direkt in die aufgeheizte Stimmung einer urgemütlichen Aprés Ski-Hütt’n! Dabei zeigen Voxxclub ihre einzigartige Gesangs-Performance, singen ihre bekanntesten Lieder und unterhalten mit einer ausgefeilten Choreografie.

Doch das soll an diesem Abend noch nicht alles sein. Laut Presseinfo gibt es neue Voxxclub-Überraschungen wie eine Blockflötengaudi, eine improvisierte Weihnachtsgeschichte, Advents-Partyspiele zum Mitmachen, ein „Wichteln auf Voxxclub“ und ein originelles „Örgeli“-Spiel.