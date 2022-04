Gemeinderat beschäftigt sich mit Digitalisierung der Grundschulen

Die Freude war Bürgermeister Michael Maier buchstäblich anzumerken, als er das Ratsgremium nach zweijährigem coronabedingtem Exil im Musiksaal der Winterlinger Grundschule an diesem Abend wieder am gewohnten Tagungsort im Viktor-Rieber-Saal der Begegnungsstätte in der Gerhardstraße begrüßen konnte.

Dabei war auch erstmals die schon vor zwei Jahren installierte neue Präsentationtechnik im Einsatz, die von allen Plätzen aus gut sichtbar durch die Tagesordnung führte. Dazu passte dann auch dass auch Thema der Digitalisierung der beiden Grundschulen in Winterlingen und Harthausen.

Bürgermeister Maier führte dazu aus, dass im Zuge des Landesprogramms “Digitalpakt Schule“ auch die beiden Grundschulen der Gemeinde mit leistungsfähigen LAN-und WLAN-Netzen auszustatten sind. Um das zu gewährleisten, seien, so der Bürgermeister, umfangreiche Verkabelungsarbeiten in den beiden Schulen notwendig. An der Realschule sind diese Arbeiten, wie zu erfahren war, bereits erfolgt und konnten nahezu vollständig vom Gemeindeelektriker erledigt werden.

Auf Nachfrage aus dem Gremium wurde klargestellt, dass diese Arbeiten an den beiden Grundschulen im Vergleich zur Realschule durch die Verlegung sowohl von Daten- als auch von Stromkabeln deutlich umfangreicher und schwieriger seien und dass damit eine erheblich verbesserte Nutzung der Endgeräte wie zum Beispiel der Beamer iPads oder Tablets oder ermöglicht werde. Eine optimale Nutzung sei jedoch erst dann gegeben, wenn die Schulen in naher Zukunft an das leistungsstarke Glasfasernetz angeschlossen seien.

Nach der öffentlichen Ausschreibung waren zwei Angebote eingegangen, von denen die ortsansässige Firma Holdenried Bau GmbH das kostengünstigste Angebot abgegeben hat.

Die Ratsmitglieder folgten der Beschlussempfehlung der Verwaltung und stimmten dem Vorschlag, den Auftrag zum Angebotspreis von 50 822,72 Euro an die Firma Holdenried Bau GmbH zu erteilen, einstimmig zu. Diese Ausgaben für die digitale Bildung an den beiden Grundschulen sind laut Sitzungsvorlage durch bereits genehmigte Haushaltsansätze und die Förderung durch den DigitalPakt Schule gedeckt. Die Fertigstellung der Verkabelungsarbeiten ist , sofern alles nach Plan läuft, bis zum Beginn des kommenden Schuljahres im September vorgesehen.