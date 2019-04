Gemeinde eröffnet den Bürgerpark in Benzingen

Bei bestem Frühlingswetter ist der Benzinger Bürgerpark nach dem Gottesdienst von Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki gesegnet und im Anschluss durch Ortsvorsteher Ewald Hoffmann offiziell eröffnet worden. Viele Benzinger wohnten der kleinen Feier bei, als Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki die Segensworte sprach.

Der Benzinger Chor Himmelsforte unter der Leitung von Christoph Roser umrahmte die Segnungsfeier mit mehreren Lied-Beiträgen. Darunter auch der eigens für diesen Tag umgedichtete Hit „Butterfly“ aus den 1970er Jahren, der mit der Liedzeile „Bürgerpark“ erklang.

In seiner Ansprache ließ Ortsvorsteher Ewald Hoffmann in einem kurzen Rückblick die Entstehung dieses öffentlichen Kleinods inmitten der Ortschaft, von den ersten Planungen im Zuge des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ bis zur konkreten Umsetzung in den vergangenen zwölf Monaten, noch einmal Revue passieren.

Als Dank bekommt der Architekt „Benzinger Wässerle“

Er dankte dabei mit einem „Benzinger Wässerle“ dem Architekten Christoph Gaiser für die gestalterische Planung aber auch den vielen Bürgern der Ortschaft, die mit ihren Ideen und Vorschlägen die Planer inspiriert hätten. Besonderer Dank galt den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde, die einen Großteil der Arbeiten verrichtet und die sich zum Gelingen dieses Projektes mit großer Motivation eingebracht hätten.

Ein Glücksfall, so der Ortsvorsteher, sei zudem die direkt benachbarte Familie Scholtyssek, die von Anfang an von diesem Park begeistert gewesen sei und die quasi eine Art Patenschaft für den Bürgerpark übernommen habe. Sein Dank ging ebenso an den Ortschafts- und Gemeinderat sowie den Bürgermeister Michael Maier, dessen Stellvertreter Rainer Pfersich das „flüssige Geschenk“ – Benzinger Wässerle“ – des Ortsvorstehers entgegennahm.

Anlage braucht noch Zeit, um grün einzuwachsen

Nach diesen Dankesworten wurde von Ortsvorsteher Ewald Hoffmann, dem Bürgermeisterstellvertreter Rainer Pfersich, Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki und Frau Scholtyssek das rote Absperrband zerschnitten und damit der Bürgerpark offiziell für die Besucher freigegeben. Selbstverständlich benötigt die gesamte Anlage, die auf einer ehemaligen Hülbe gebaut wurde, noch Zeit bis die Umrandung eingewachsen, das Stahlgerüst mit Kletterpflanzen grün eingewachsen und der kleine aber feine Park mit den zwei ovalen Ruhebänken aus Kalkstein, wie eine Laube mit Pflanzen-Ranken bedacht sein wird. Für die Fitness stehen zwei passende Geräte ein Crosstrainer und eine Brustpresse für jung und alt zur sportlichen Betätigung bereit. Mit einem Umtrunk und vielen Gesprächen über diesen kleinen aber feinen Park wurde die Eröffnungsfeier abgeschlossen.