Ganz Benzingen war beim Umzug

Eine Ortschaft feiert. 800 und zwei Jahre ist Benzingen nun alt, und am vergangenen Wochenende konnte die Jubiläumsfeier endlich nachgeholt werden. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag formierten sich alle Benzinger Vereine zum Start des Jubiläumsumzuges in der Ortsmitte. Der Weg führte über die Alb- und die Heubergstraße in die Blättringer Straße vorbei am Wasserturm hinauf bis zum Festzelt beim Sportplatz, auf dem an diesem Tag nicht gekickt wurde, sondern der den ganzen Tag über von einem Helikopter aus Friedrichshafen als Start- und Landeplatz für die ständig nachgefragten Rundflüge über die Alb genutzt wurde.

Der Umzug wurde angeführt von der mit den Benzinger Musikern befreundeten Partnerkapelle St. Marienkirchen aus Oberösterreich, die unmittelbar nach der Ankunft im Zelt auf der großen Zeltbühne zum Frühschoppenkonzert aufspielte. Von einer kleinen Anhöhe neben dem Wasserturm kommentierte Walter Sieber vom Festausschuss die einzelnen Gruppen mit ihren vielfältigen historischen Gerätschaften und Uniformen.

Er betonte dabei, dass so ein Event nur gestemmt werden konnte, weil alle Benzinger Vereine mitgemacht und vor allem auch über die Vereinsgrenzen hinweg getreu dem Jubiläumsmotto „Weil Benzingen onsre Hoimat ischt“ eng kooperiert hätten. Die Vereine hatte sich dazu einiges einfallen lassen und so wurden die vorbeiziehenden Gruppen mit ihrem Equipment von den TSV- Kinder- und Jugendmannschaften sowie der Frauengymnastik-Gruppe, über den Tischtennisclub mit seinem sportlich-kreativ bemalten Anhänger, bis zum Reitclub Blättringen, dessen festlich herausgeputzte Pferde eine alte Kutsche über die Festmeile zogen, immer wieder mit Applaus bedacht.

Auch die Alten Germanen waren mit von der Partie und von den verschiedenen Abteilungen der Zunft von den Hästrägern, den Germanen-Pfetzern oder der Frauengruppe war bei bei hochsommerlichem Wetter der Narrenruf der Zunft „Heiaso, mir lebet no!“ zu hören. Der rührige Förderverein für den Benzinger Wasserturm zog ein kleines Modell auf einem alten Ziehwagen am großen Turm vorbei. Den nicht zu überhörenden Abschluss bildeten etwa 50 Oldtimer-Schlepper, von denen allein 20 aus dem benachbarten Teilort Harthausen gekommen waren, begleitet von etwa 30 weiteren historischen PKW aus nah und fern. Auf der Festmeile beim Zelt gab es Gelegenheit eine der begehrten und vor Ort von einem Münzpräger geschaffenen Benzinger Jubiläumsmünzen in Zinn oder Silber zu erwerben.

Auch weitere Attraktionen bekamen dort viel Zuspruch: „Hau den Lukas“, eine große Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderkarussell, Kinderschminken und Ponyreiten. Zur Mittagszeit übernahmen die benachbarten Musikkapellen aus Winterlingen und Harthausen die Bühne und sorgten mit Polka und Marschmusik für anhaltend gute Laune im Zelt.

Auch die Schauübung der Benzinger Feuerwehr-Abteilung am Nachmittag fand großes Interesse und das kühle Nass, das von der Jugendwehr eigentlich zum Löschen eines vor aller Augen entfachten Brandherdes gedacht war, wurde auch mal in der Mittagshitze für eine erfrischende Abkühlung genutzt.

Das Zelt, das für etwa 600 Personen Platz bot, war schon ab dem späten Vormittag voll besetzt und das vielköpfige Bedienpersonal sowie die Mitarbeitenden aus den Vereinen vor und hinter der Theke hatten alle Hände voll zu tun. Auch auf der Festmeile herrschte den ganzen Tag über ein reges Kommen und Gehen, darunter auch viele Gruppen, die zu Fuß oder mit dem Rad nach Benzingen gekommen waren.