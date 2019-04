Gühring investiert in Albstadt fünf Millionen Euro

Der Werkzeughersteller Gühring errichtet ein neues Verwaltungsgebäude an der Sigmaringer Straße in Albstadt-Ebingen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll der Neubau, der drei Stockwerke und eine Fläche von insgesamt 2800 Quadratmetern umfasst, bis Ende August fertig sein. Rund 170 Mitarbeiter aus den Bereichen Export und Key Account sollen darin anschließend ihre Büros beziehen.

Die Geschichte der Firma Gühring in Albstadt reicht zurück bis ins Jahr 1898. Nur zwei Jahre später eröffnete Gottlieb Gühring das erste eigene Fabrikgebäude am heutigen Stammsitz an der Herderstraße im Stadtteil Ebingen. Bis heute sind dort Härterei und Stahllager untergebracht. Daneben finden sich am Stammsitz vor allem Geschäftsführung, Vertrieb und Verwaltung.

Gühring wächst seit Jahren und beschäftigt deutschlandweit mittlerweile knapp 4000 Mitarbeiter. An weiteren Standorten in aller Welt kommen noch einmal so viele hinzu. „Durch die kontinuierliche Expansion wird es nun eng im Hauptgebäude an der Herderstraße“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Waren vor zehn Jahren noch knapp 1000 Mitarbeiter an den Standorten in Albstadt beschäftigt, waren es Ende 2018 mehr als 1500.“

Neubau soll Platz schaffen

Um eine weitere Expansion und Stärkung des Standorts zu ermöglichen, müsse Platz geschaffen werden. Dieser stehe an der Sigmaringer Straße zur Verfügung. Auch dort befindet sich bereits ein Werk, in dem so genannte PKD-Werkzeuge hergestellt werden. PKD steht für polykristalliner Diamant: Die Entwicklung und Fertigung solcher Diamantwerkzeuge zählt seit 40 Jahren zu den Kernkompetenzen von Gühring. Einsatz finden diese vorwiegend in der Automobil- und Zuliefererindustrie sowie in der Luftfahrt und überall dort, wo Aluminium zerspant wird.

Nach der Fertigstellung des Neubaus soll dieser von zwei Teilbereichen des Vertriebs bezogen werden: Export und Key Account. „Vor allem aber soll Raum für weiteres Wachstum geschaffen werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Der Werkzeughersteller, der mit mehreren Werken am Standort Albstadt und im Zollernalbkreis verwurzelt ist, investiert insgesamt fünf Millionen Euro.

„Hervorzuheben ist die kollegiale und effiziente Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden der Stadt Albstadt und dem Landkreis Balingen“, sagt Roman Scheffler, der im Unternehmen für die Planung und die Koordination des Neubaus verantwortlich ist.

Gebäude besteht aus 45 Modulen

Der Rohbau für das neue Verwaltungsgebäude steht bereits. Die Errichtung in Modulbauweise übernimmt die ALHO Systembau GmbH mit Sitz im rheinland-pfälzischen Friesenhagen. „Eine effiziente und schnelle Bauweise war essentiell“, schreibt Gühring in seiner Pressemitteilung. Das Gebäude, in dem Büro- und Sozialräume untergebracht werden, bestehe aus 45 Modulen. Pro Tag wurden davon acht errichtet, sodass die Rohmontage der Module in einer Woche über die Bühne ging.

Bei weiteren Partnern setzt Gühring auf lokale Unternehmen. So übernahm die Firma Lieb mit Sitz in Gammertingen die Fundamentierungsarbeiten. In etwa zwei Wochen soll die Herstellung der Außenanlagen ausgeschrieben werden.

Die Firma Gühring ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Hersteller von rotierenden Präzisionswerkzeugen für die Metallzerspanung. Mit mehr als 8000 Mitarbeitern weltweit, davon 4000 in Deutschland, entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen Zerspanungswerkzeuge an über 70 Produktionsstandorten in 48 Ländern.

Laut Pressemitteilung ist Gühring auf allen wichtigen Märkten präsent: Kunden aus der Automobilindustrie, aus der Luft- und Raumfahrt und aus dem Maschinenbau setzen auf die Werkzeuge, die weltweit nach einheitlichen Qualitätsstandards gefertigt werden.