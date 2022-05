Für Balingen-Weilstetten wird die Luft dünn

Die Luft für den Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten im Tabellenkeller wird dünner. Eine kämpferische Leistung reichte nicht, um gegen die HSG Wetzlar zu bestehen. Mit 24:28(9:13) gingen die Punkte nach Mittelhessen. Die Schwaben müssen nun aus den letzten drei Begegnungen etwas Zählbares holen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen.

Nach der Balinger 1:0-Führung nahmen die Grünweißen die Partie in die Hand und nutzten jeden Fehler der Balinger gnadenlos aus. Beim Stand von 4:8 in der 13. Spielminute musste HBW-Coach Jens Bürkle seine erste Auszeit nehmen. Die Nervosität im Angriff bekamen seine Jungs allerdings auch danach nicht unter Kontrolle und nach weiteren Ballverlusten und einem Sechs-Tore-Rückstand (6:12) sah sich Bürkle fünf Minuten vor der Halbzeitpause zu seiner zweiten Auszeit gezwungen.

Mit Beginn der zweiten dreißig Minuten konnten die Balinger eine Überzahl nutzen, so war beim 11:13 die Partie wieder offen. Die HSG ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem Treffer ins leere Tor stand es schon wieder 11:15. Der HBW schaffte es aber erneut, den Vorsprung der HSG nochmals bis auf zwei Tore zu verkürzen. Nach dem 14:16 in der 41. Spielminute zogen die Gäste die Zügel allerdings wieder an. Mit einem 3:0-Lauf sorgten die Mittelhessen wieder für klare Verhältnisse. An dem Vier-Tore-Rückstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.