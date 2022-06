Fünfjährige stirbt nach Badeunfall

Nach einem Badeunfall am Donnerstagnachmittag in einem Freizeitbad in Albstadt musste ein fünfjähriges Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Ersthelfer versuchen, zu reanimieren

Ein Badegast bemerkte gegen 17.15 Uhr das leblos am Boden des Schwimmbeckens treibende Kind und holte es aus dem Wasser. Nach sofortiger Reanimation durch einen Rettungsschwimmer, Ersthelfern und einer zufällig anwesenden Kinderärztin wurde die Fünfjährige vom Hubschrauber in die Klinik eingeliefert.

Das Mädchen ist am Freitagnachmittag im Krankenhaus verstorben, teilt die Polizei mit. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.