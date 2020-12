Friedel Kehrer besucht Publikum zuhause

Friedel Kehrer, die zusammen mit Märy Lutz über fast vier Jahrzehnte als Teil des Kabarett-Duos „Bronnweiler Weiber“ das Publikum mit ihrem schwäbischen Humor, ihren Liedern und Geschichten begeisterte, hat im Rahmen des Kultur@Home-Angebots der Kleinkunstbühne K3Auszüge aus ihrem Soloprogramm für einen Kurzauftritt in einem Garten dargeboten.

Daniela Lebherz hatte sich ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gegönnt und Friedel Kehrer, die sich als „schwäbische Schlabbergosch“ vorstellte, über das Theater zu sich nach Hause in die Silcherstraße nach Bitz eingeladen. Während des Vortrages, der nach den gesetzlichen Regeln im Freien und mit Abstand stattfinden musste, öffneten sich auch in der Nachbarschaft so manches Fenster oder Türe, so dass ,wie Kehrer meinte, endlich mal wieder vor „echtem Publikum g’schwätzt“ werden konnte.

Nach ihrer Absicherung, dass auch „koi Stuagater“ dabei sei, die sie bekanntlich nicht so gerne möge und auch wegen deren gehobenen Aussprache auch nicht immer verstehe, begann sie ihr Programm in breitestem Schwäbisch. Ihr jedenfalls sei ihr „a Schneck im Salat lieber, wia an Schtuagater auf am Hof“, so die Komikerin mit einem Augenzwinkern.

Da, wie sich herausstellte, noch kein Nikolaus an diesem 6. Dezember bei der Familie Lebherz vorbeigeschaut hatte, überraschte sie das auf dem Balkon versammelte Publikum mit kleinen, süßen Geschenken. Das rote Säckchen mit den Gaben hatte die wortgewandte Humoristin zusammen mit Plakaten und Bildern, die zu ihren vorgetragenen schwäbischen Gedichten und Geschichten, Witzen, Anekdoten und Liedern passten, auf ihrem „Schubkärrale“ in die Einfahrt vor die Terrasse geschoben. Bitz sei „doch größer als ihre Hoimat“ stellte sie überrascht fest – dagegen sie ihr Bronnweiler am Fuße der Alb eigentlich nur ein „Muckaschiss“ auf der Karte.

Mehrmals bekundete sie ihre Liebe zu den „Älblern“, sowohl zu jenen am Trauf als auch zu denen oben, diese seien, bis auf einige Nachbarn, meist „guate Leit“, wobei es die Nachbarn jedoch immerhin umsonst gäbe. Natürlich blieb sie nicht nur in der kleinen, schwäbischen Welt, sondern spannte in ihrem Vortrag auch den Bogen von dem „verrückten Präsidenten in Amerika“ bis zu Corona. Vom Virus sei sie allerdings doch sehr überrascht gewesen, da das „Zeug aus China“ normalerweise nicht so lange halte.

An diesem zweiten Advent wurde es am Ende schließlich doch noch besinnlich und sie sang mit ihrer klaren Stimme mehrere alte schwäbische Winter- und Weihnachtslieder, wie „Es schneielet, es beielet“ oder „In Mutters Stübele“. Leider konnte sie ihre Songs, bei deren Refrain das Publikum einbezogen wurde, bei Temperaturen um die Null Grad nicht auf ihrer Gitarre begleiten, da diese immer so schnell verschnupft sei, wie sie entschuldigend anmerkte. Da konnte der Hausherr Jochen Lebherz spontan mit seiner eigenen, vorgewärmten Gitarre aus der Stube aushelfen und begleitete den Terrassen-Chor instrumental. Das klang so hervorragend, dass nach den Liedvorträgen auch die Nachbarn und Passanten auf der Straße lautstark applaudierten.

Mit dem guten Wunsch an alle Anwesenden für ein besseres 2021 endete die kurze Vorstellung, bei der der Funke von der Künstlerin im Hof trotz der Kälte auf das begeisterte Bitzer Publikum übergesprungen war.