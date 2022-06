Frau und Kind bei Unfall verletzt

Eine Frau und ein kleines Kind haben sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen. Die 37-Jährige befuhr laut Polizei gegen 8.30 Uhr mit einem Opel Zafira die Marktstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine ordnungsgemäß in einer Parknische abgestellte Mercedes-Benz B-Klasse. Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes etwa sechs Meter nach vorne geschoben wurde. Die Fahrerin und ein acht Jahre alter Junge in ihrem Fahrzeug wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.