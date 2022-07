Frau stürzt in Albstadt vom E-Bike

Bei einem Fahrradsturz hat sich eine 32-Jährige am Mittwochmorgen in Albstadt leichte Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war die Frau war gegen 8 Uhr mit ihrem E-Bike auf der Freibadstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Hechinger Straße nach rechts abbiegen. Dabei drückte sie zu stark auf die Bremse, weswegen sie nach vorne über das Lenkrad stürzte. Nach der Erstversorgung ihrer Verletzungen vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.