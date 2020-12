Franz Steinhart verabschiedet sich in den Ruhestand

Ein Leben geprägt von den genossenschaftlichen Genen – so kann man das Berufsleben von Franz Steinhart zusammenfassen. Nach fast 41 Jahren, die meisten davon in leitender Funktion und zuletzt als Vorstandsmitglied, wird sich der 61-jährige Franz Steinhart Ende Dezember von der Volksbank Hohenzollern-Balingen in die passive Phase der Altersteilzeit verabschieden.

In Sigmaringen geboren und in Kettenacker aufgewachsen, hat es Franz Steinhart bereits zur Ausbildung in eine genossenschaftliche Organisation gezogen, der WLZ in Trochtelfingen. „Genossenschaftliche Werte wie Regionalität, Hilfe zur Selbsthilfe, Solidarität, aber auch nachhaltiges, solides wirtschaftliches Handeln haben mich immer überzeugt. Diesen Werten bin ich schon immer treu geblieben,“ sagt Steinhart.

Mit 20 Jahren wechselte er nach sechsjähriger Berufserfahrung bei der WLZ Trochtelfingen zur damaligen Volksbank Gammertingen als Bankangestellter. Schnell sei ihm klar geworden, dass eine zweite Ausbildung zum Bankkaufmann nötig war, damit es auf der Karriereleiter weiter nach oben geht. Die Ausbildung noch nicht beendet, wurde er 1983 zum Zweigstellenleiter in Veringendorf und Jungnau ernannt.

Es folgte die Weiterbildung zum Genossenschaftlichen Bankbetriebswirt an der Genossenschaftsakademie Hohenheim. Nun wurde ihm die Leitung der Geschäftsstelle Veringenstadt übertragen. Im Jahre 1993 erfolgte der Abschluss zum diplomierten Bankbetriebswirt an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur.

Der Karriereweg war nun vorgezeichnet: 1997 wurde er in den Vorstand der Volksbank Alb-Lauchert in Gammertingen berufen, drei Jahre später übernahm er den Posten als Hauptgeschäftsstellenleiter in der zur Volksbank Hohenzollern fusionierten Volksbank Alb-Lauchert, 2005 wurde er zur Leiter der Firmenkundenabteilung der Volksbank Hohenzollern in Hechingen. Fünf weitere Jahre später wurde er in den Vorstand der Volksbank Hohenzollern berufen und schließlich 2015 Vorstand der Volksbank Hohenzollern-Balingen nach Fusion mit der Volksbank Balingen.

Steinhart hat die Entwicklung der Volksbank Hohenzollern-Balingen maßgeblich mitbestimmt und beeinflusst. Darüber hinaus brachte er seine Erfahrung in verschiedenen Beiräten ein. „Ich stand und stehe für Werte, die sich aus meinem Weltbild ergeben – vor allem für eine Kultur, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist“, erläutert Steinhart.

Nach seinem Ausscheiden wird die Volksbank Hohenzollern-Balingen von einem Zweiervorstand bestehend aus Vorstandssprecher Arndt Ständer und Vorstandsmitglied Joachim Calmbach geführt. Auf eine feierliche Verabschiedung wird aufgrund der vorherrschenden Umstände verzichtet. Umso mehr freut sich Steinhart, nach dem erfüllten Arbeitsleben künftig mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und seinen Hobbies nachzugehen zu können.