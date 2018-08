Mit einer Feierstunde verabschiedete Bürgermeister Michael Maier dieser Tage den Winterlinger Forstarbeiter Johann Henle in den Ruhestand und sprach ihm im Namen der Gemeinde Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Johann Henle war am 1. Januar 1976 als Forstwirt in den Dienst der Gemeinde Winterlingen eingetreten. Zuvor hatte er bereits bei der früher noch selbständigen Gemeinde Benzingen im Wald gearbeitet und musste sich bereits im jungen Alter von nur 14 Jahren der damals noch körperlich sehr anstrengenden Handarbeit mit Axt und Säge stellen.

Revierleiter Wolfgang Maier lobte das handwerkliche Geschick und das Verantwortungsbewusstsein des langjährigen Rottenvorarbeiters. Seiner Umsicht und Sorgfalt sei es zu verdanken gewesen, dass es im Revier Winterlingen Süd in all den Jahren nie zu schweren Unfällen kam. „Eine Ära geht zu Ende“, meinte deshalb auch Forstdirektor Klaus Richert und versicherte, dass er auch weiterhin ein gern gesehener Gast im Gemeindewald sei. Wenn jemand einer Tätigkeit so lange treu bleibe, dem müsse die Arbeit viel Spaß gemacht haben.

Den Dankesworten schloss sich Personalratsvorsitzende Ulrike Gaiser und wünschte ihm für den Ruhestand alles Gute und viel Zeit für seine sportlichen Aktivitäten beim Rad- und Skifahren.