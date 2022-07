Förderverein möchte die Hochschule weiter unterstützen

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist kürzlich deutlich geworden, dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist. Das gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. „Unser Vereinszweck besteht darin, die Hochschule und ihre Aktivitäten für die Studierenden finanziell zu unterstützen", sagte der Vorsitzende Michael Gubisch. Die Corona-Pandemie habe allerdings Veranstaltungen für sehr lange Zeit unmöglich gemacht, sodass es zum großen Bedauern des Vereins auch nicht allzu viel zu unterstützen gab. Schatzmeister Michael Hahn ließ die finanzielle Entwicklung der vergangenen vier Jahre Revue passieren und stellte die gute finanzielle Situation des Vereins dar. „Nun wollen wir zusehen, dass wir dieses Geld auch wieder sinnvoll einsetzen", sagte er.

Antje Schärer, Beauftragte des Fördervereins, gab einen Überblick über die Vereinsaktivitäten. So unterstütze er einerseits Veranstaltungen der Hochschule finanziell, bietee andererseits aber auch zahlreiche eigene Formate an. Dazu zählen nach eigenen Angaben Netzwerkveranstaltungen, bei denen Studierende und Unternehmen miteinander in Kontakt kommen können, aber auch Fortbildungsangebote, Vorträge oder der eigene Entrepreneurship Award, bei dem besonders gute Geschäftsideen Studierender prämiert werden.

Die anschließenden Vorstandswahlen brachten wenig Veränderungen. Einstimmig wurden Michael Gubisch und Michael Hahn in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand sind Kathrin Pross als stellvertretende Vorsitzende sowie Armin Wißmann als Schriftführer. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern, Thomas Lindner und Berthold Huke sind auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden.