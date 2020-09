Möglichst vielen jungen Zugewanderten und Flüchtlingen eine Einstiegsqualifizierung und Ausbildung zu ermöglichen, ist ein erklärtes Anliegen des im vergangenen Jahr neu abgeschlossenen Ausbildungsbündnisses in Baden-Württemberg. Und tatsächlich finden immer mehr Flüchtlinge einen Ausbildungsplatz. Einer von ihnen ist der im Jahr 2015 mit seiner Familie nach Deutschland gekommene Syrer Abdul Karim Aziz.

Aus Hasaka im Nordosten Syriens ging es für ihn mit seinen Eltern und den drei Geschwistern nach einer weiten Reise auf dem Land- und Seeweg und teils zu Fuß über die Landeserstaufnahmestelle direkt ins schwäbische Winterlingen. Ein Glücksfall für die Familie, die gut in dem Dorf und in der Region angekommen ist und in der Zwischenzeit beruflich, sozial und emotional Fuß fassen konnte: So sehr, dass Abdul Karim Aziz in der ersten Mannschaft des FC Winterlingen sowie im Hobbyfußballteam der Kirchengemeinde kickt und zahlreiche schwäbische Sätze fließend parat hat.

Seine Ausbildung als Pflegehilfskraft begann er nach erfolgreichen Besuchen der Deutschkurse A1 und A2 vor einem Jahr bei den Pflegedienstleistungen Lars Beeck im Schlossberg-Center in Albstadt-Ebingen. Die Einrichtung ist aufgrund der neuen Landesheimbauverordnung mittlerweile ein ambulanter Pflegedienst, der sich neben privaten, häuslichen Einsätzen auch um die betreute Wohnanlage im Schlossberg-Center kümmert.

„Die Ausbildung gefällt mir sehr gut. Ich mag meine Arbeit und den Austausch mit meinen Bewohnern und Kollegen“, sagt der 19-Jährige. Er freut sich darüber, dass ihn seine Kollegen unterstützen und ihm „immer helfen, egal wann“ sowie über das Vertrauen und die Annahme, die er in der Einrichtung und in der Gesellschaft erfahre. Wie er sagt, kann sich Aziz die Ausübung des Jobs trotz mancher Herausforderungen auch längerfristig vorstellen. Ganz sicher ist er sich allerdings noch nicht, wie es auf Dauer weitergeht.

Der Syrer hat die Ausbildung begonnen, da er eine soziale Tätigkeit machen möchte, mit der er Menschen helfen und eine sinnvolle Aufgabe verrichten kann. Nicht damit gerechnet hatte der engagierte Praktiker allerdings, dass er für die Ausbildung als Pflegehilfskraft derart viele, komplexe und sehr theoretische Schulaufgaben übernehmen und sich häufig durch einen typisch deutschen Dschungel der Bürokratie kämpfen muss. Sein Anliegen nach der Schule war gerade nicht das Verfassen langer Aufsätze, sondern die Ausübung eines vor allem praktisch orientierten Berufs, bei dem freilich auch ein schulischer Teil dazugehört. Körperlich ist die Arbeit in der Pflege, als „Knochenjob“ bekannt, ohnehin schwer genug. „Stressig und wie ein tägliches Fitnessstudio“ bezeichnet der junge Mann seine körperlich harte Arbeit.

Umso mehr freut er sich über die Wertschätzung vonseiten der Bewohner der Anlage, für die er zuständig ist. Besonders hervor hebt der Azubi die abwechslungsreichen, heiteren und auch hinsichtlich des früheren Lebens auf der Alb interessanten Gespräche mit den Bewohnern, die ihm sehr ans Herz gewachsen sind.

Für die Zukunft wünscht sich der bei seiner Familie wohnhafte Mann mehr Respekt und Anerkennung für die Tätigkeit in der Pflege wie auch grundsätzlich für alte und kranke Menschen in unserer Gesellschaft. Aziz ist dankbar für den beruflichen Einstieg und für die damit verbundenen Chancen, die er bekam. Er will seine Ausbildung trotz mancher Hürden fortführen und auch sein Chef hoffe darauf, dass ihm der junge Flüchtling erhalten bleibe.