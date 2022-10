Firma aus Albstadt auf Expansionskurs

Die beiden Unternehmen Groz-Beckert und TKM haben am 11. Oktober einen Vertrag zur Übernahme der TKM GmbH durch Groz-Beckert unterzeichnet. Dies teilt die Firmenleitung von Groz-Beckert mit. TKM ist Hersteller von Industriemessern für verschiedene Branchen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. TKM erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 125 Millionen Euro und erwartet für das Jahr 2022 einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro.

Die geplante Akquisition umfasst sämtliche Unternehmenseinheiten und Standorte von TKM, heißt es in der Mitteilung. Die Übernahme steht unter den üblichen Transaktionsbedingungen. Innerhalb des Groz-Beckert Konzerns wird TKM als eigenständiges Unternehmen fortgeführt. Durch die Übernahme von TKM möchte Groz-Beckert den eigenen Konzern breiter aufstellen und zusätzliches Entwicklungspotenzial in der Werkzeugindustrie nutzen. Bei den Produkten von TKM und Groz-Beckert handelt es sich jeweils um prozesskritische Präzisionswerkzeuge aus Metall. Somit ergänzen sich die Produktportfolios der beiden Unternehmen.

„Um den Groz-Beckert Konzern in eine nachhaltige Zukunft zu führen, möchten wir in eine Branche einsteigen, in der unsere Kernkompetenz ‚Präzision‘ ebenso gefragt ist, wie in der Textilindustrie. Die Produkte von TKM weisen hinsichtlich Präzision und Qualität große Parallelen zu unseren Werkzeugen für die Textilindustrie auf. Daher sehen wir TKM als perfekte Erweiterung unseres Kerngeschäfts. Die Übernahme bietet neues Wachstumspotenzial in neuen Branchen, in die wir unser Know-how voll einbringen können“, schreibt die Geschäftsführung von Groz-Beckert.