Filmemacher begleitet Fortbildungen für Mariaberger Bewohnerbeiräte

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg stärkt seine Bewohnerbeiräte: Bei vier Veranstaltungen in der Region beschäftigen sich die Ehrenamtlichen mit verschiedenen Themen. Geschult werden sie beispielsweise in den Bereichen Rechte und Pflichten, Rollenverständnis und Lebensqualität. Der Stuttgarter Journalist und Filmemacher Stefan Adam begleitet die Fortbildungen und will bis Ende des Jahres eine Dokumentation darüber vorlegen.

Bei der Auftaktveranstaltung in Balingen widmeten sich die zehn Bewohnerbeiräte von Mariaberg vor allem dem Thema Ehrenamt. Mit dabei: ihre Mentoren, ein Werkstattratsmitglied und eine Fürsprecherin. Ziel es Nachmittags ist es auch, Ideen zu entwickeln, wie sich das Thema für die eigene Einrichtung und deren Bewohner öffnen lässt. Denn unterm Strich soll das ehrenamtliche Engagement auch dazu beitragen, Menschen mit und ohne Behinderung mehr miteinander in Kontakt zu bringen. Wege dorthin sehen die Verantwortliche beispielsweise über die örtliche Kirchengemeinde und die Nachbarn der Einrichtungen und Wohngruppen.

In Balingen tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, welche Formen des Ehrenamts für die Menschen in Wohngruppen wünschenswert wären. Ihre Ideen reichen vom Spazierengehen und Kirchgängen über Konzertbesuche und gemeinsames Spielen und Basteln bis hin zur Begleitung von Aktivitäten am Wochenende. Später diskutierten die Bewohnerbeiräte darüber, wie sich Menschen finden lassen, die sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderung engagieren. Sie widmeten sich auch der Frage, wie sie Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit für das Thema schaffen können. Vorschläge sind beispielsweise ein Tag der offenen Tür und Einladungen an Pfarrer oder Bürgermeister, um sich bekannter zu machen. Eine weitere Möglichkeit sehen die Verantwortlichen im Internet.

Die nächsten Treffen zur Schulung der Bewohnerbeiräte finden am Samstag, 4. Mai, in Pfullendorf, am Dienstag, 25. Juni, in Trochtelfingen, und am Samstag, 19. Oktober, in Mariaberg statt. Weitere Themen sind dann die Kommunalwahl, die Vorbereitung der Bewohnerbeiratswahl und politische Teilhabe. Im Auftrag von Mariaberg wird Filmemacher Stefan Adam wieder mit dabei sein und über die einzelnen Veranstaltungen zwei bis drei Minuten lange Videobeiträge drehen. „Eine längere Dokumentation wird vermutlich bis Ende des Jahres fertig – nach Abschluss aller vier Veranstaltungen“, sagt er. Gefördert werden das Projekte und die Filme vom Landesprogramm „Engagiert in BW“. Das Programm soll dazu beitragen, dass Ehrenamtliche langfristig im Amt bleiben. Ein weiteres Ziel ist es, Begegnungen der Akteure ihr Miteinander zu fördern.