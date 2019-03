Film begeistert Präsidenten des Chorverbands

Ehrungen für zahlreiche Männer und Frauen, die seit Jahrzehnten in den Gesangvereinen in der Region aktiv sind, haben bei der Hauptversammlung des Chorverbands Zollernalb am Samstagnachmittag in der Turn- und Festhalle in Albstadt-Laufen im Mittelpunkt gestanden. Ein weiteres wichtiges Thema war die Arbeit am Film „Die Stimmen der Zollernalb“, der bei einer Aufführung am 25. Januar in Bisingen erstmals gezeigt wurde.

Verbandspräsident Michael A.C. Ashcroft wurde bei der Versammlung für sein außergewöhnliches Engagement mit der Chorverbandsmedaille in Silber ausgezeichnet. Sein Stellvertreter Walter Heilig würdigte Ashcrofts Arbeit im Chorverband mit einer entsprechenden Laudatio. Ashcroft wiederum berichtete von den wichtigsten Ereignissen rund um den Verband im vergangenen Jahr.

15 Chöre wirken am Film mit

Auch für den Verbandspräsidenten war die Arbeit am Film „Die Stimmen der Zollernalb“ das herausragende Thema. An dem professionell gedrehten Film, der mittlerweile auch auf DVD erhältlich ist, wirken 15 Chöre aus dem Verband mit. Nahezu euphorisch berichtete Michael Ashcroft von der Arbeit am Film und dem Ergebnis. Der Chorverband stehe für Kontinuität, Stabilität und die Bereitschaft, das Singen zu fördern, sagte er.

Auf einige rechtliche Aspekte ging Michael Ashcroft ebenfalls ein. So sei beispielsweise noch unklar, welche Konsequenzen es hat, dass einige Verbände inzwischen aus dem Deutschen Chorverband ausgetreten sind. Darüber hinaus wies der Verbandspräsident auf neue Zuschussrichtlinien hin und berichtete von Neuigkeiten in Sachen Vereinshaftpflicht.

Zufrieden zeigte sich Verbandschorleiter Volker Bals, der sich für die vielen tollen Konzerte bedankte, die die Chöre gegeben hatten. Bals wies auf ein Konzert am 6. Januar 2020 in der Stadthalle in Balingen hin, für das ein Projektchor gegründet werden soll. Die entsprechenden Einladungen habe er bereits verteilt. Die nächste Hauptversammlung des Chorverbands findet am 14. März in Onstmettingen statt.

Beschlossen wurde die Hauptversammlung mit dem Schlusslied „Ein schöner Tag“. Zur Eröffnung hatte der Sängerbund Tieringen unter der Leitung von Elke Kaufmann bereits John Bettis „Top of the world“ zum Besten gegeben – in der deutschen Fassung von Otto Groppel.