Feuerwehrleute vertiefen ihr Wissen und lernen Neues dazu

Nach mehreren Wochen mit theoretischen und praktischen Übungen haben 13 neue Truppführer bei der Abschlussprüfung im Feuerwehrgerätehaus in Winterlingen ihre vom Zollernalbkreis ausgestellten Urkunden entgegengenommen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Winterlingen mitteilt, setzt die Teilnahme am Truppführerlehrgang eine 70-stündige Grundausbildung zum Truppmann voraus. Der Truppführerlehrgang baue auf diesen Kenntnissen auf und vermittle zusätzliche Inhalte, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Themen, mit denen sich die Frauen und Männer auseinandersetzen, sind beispielsweise Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, Brennen und Löschen, Brandsicherheitswachdienst sowie das Verhalten und die Maßnahmen bei Gefahrstoffen. Auch der Löscheinsatz und die technische Hilfeleistung werden in 35 zusätzlichen Übungsstunden, die neben dem regulären Übungsdienst in den Einsatzabteilungen geleistet werden, vermittelt. Für die Teilnahme an einem Führungslehrgang, etwa für die Ausbildung zum Gruppenführer, ist der Truppführerlehrgang wiederum eine Grundvoraussetzung.

Neben drei Teilnehmern der Winterlinger Feuerwehr waren sechs Feuerwehrleute aus Bitz, zwei Teilnehmer aus Straßberg und zwei Teilnehmer aus einem Nachbarlandkreis mit dabei. Neben Lehrgangsleiter Heinz Rieber wurde die Ausbildung durch die Ausbildergemeinschaft der Feuerwehren Winterlingen, Bitz und Straßberg gewährleistet. Sie war mit Holger Sielski, Alexander Tot, Frank Lebherz, Daniel Nagraszus, Ludwig Sülzle, Alexander Maier und Michael Rieber vertreten.

Lob für den Einsatz im Ehrenamt

Nachdem die Urkunden ausgehändigt worden waren, tauschten sich die Feuerwehrleute untereinander aus und ließen den anstrengenden Prüfungstag Revue passieren.

Straßbergs Bürgermeister Markus Zeiser und der ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreter Rainer Pfersich aus Winterlingen bedankten sich bei den Prüflingen und den Ausbildern für die Teilnahme am Lehrgang beziehungsweise für dessen Durchführung. Der Tenor: Es sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich junge Leute in einem Ehrenamt engagieren – vor allem in einem Ehrenamt, bei dem die Rettung von Menschen und die Brandbekämpfung im Vordergrund stehen.