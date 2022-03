Feuerwehrleute bergen verstorbene 88-Jährige aus den Flammen

Die Feuerwehr hat bei einem Brand am Freitagmorgen in Harthausen auf der Scher eine leblose 88-jährige Frau geborgen – vermutlich die Bewohnerin des betroffenen Einfamilienhauses an der Antoniusstraße. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich bewegen. Ob die Seniorin bei dem Brand ums Leben kam, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Nachmittag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Notarzt stellt Tod der 88-Jährigen fest

Nach Angaben der Polizei ging gegen 9.15 Uhr ein Notruf ein, woraufhin die Feuerwehr zum Haus am westlichen Ortsrand von Harthausen ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten fanden diese dann die leblose Frau. Ein Notarzt stellte schließlich den Tod der 88-Jährigen fest. Das Einfamilienhaus brannte vollständig aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Feuerwehr setzt Drehleiter ein

Abgesehen von der Bewohnerin hätten sich keine weiteren Menschen im Haus befunden, berichtete Armin Gauggel, Einsatzleiter der Feuerwehrabteilung Harthausen und stellvertretender Gesamtkommandant der Winterlinger Feuerwehr. Um den Vollbrand zu bekämpfen, seien zusätzlich die Wehren aus Winterlingen, Benzingen und Bitz mit ihren Löschfahrzeugen alarmiert worden, erklärte Kreisbrandmeister Stefan Hermann. Auch die Albstädter Feuerwehr, die über eine ausfahrbare Drehleiter verfügt, kam zum Einsatz.

Dunkle Rauchsäule über der Brandstelle

Insgesamt waren laut Gauggel 40 Feuerwehrleute im Einsatz, die sich mit Schläuchen und Atemschutzmasken zur Brandbekämpfung aufmachten. Bis zum späten Vormittag stand eine weithin sichtbare, dunkle Rauchsäule über der Brandstelle. Winterlingens Bürgermeister Michael Maier informierte sich mit Bestürzung vor Ort über das tragische Geschehen.

DRK betreut die Angehörigen

Während sich die Harthauser Ortsgruppe des DRK um die Angehörigen der Verstorbenen kümmerte, waren auch weitere Helfer des DRK aus Ebingen und Ringingen im Einsatz.