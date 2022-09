Im B21 hat das erste Kleinkunstfestival stattgefunden. Hierzu hatten der TSV Benzingen und die Musikkapelle eingeladen. Vier Künstler wurden an die beiden Spielstätten in Winterlingen und Benzingen gebracht. Abwechselnd unterhielten die Comedians mit eigenen Songs und Geschichten, die das Leben so spielt. Der Erlös des Abends geht an den Förderverein Benzinger Wasserturm.