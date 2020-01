FC 08 Villingen gewinnt Testspiel in Balingen 2:0

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sein erstes Testspiel im Rahmen auf die Vorbereitung auf die Restrückrunde gegen den Oberligisten FC 08 Villingen 0:2 verloren. Beiden Mannschaften war vor 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz bei der Bizerba-Arena anzumerken, dass sie erst in der vergangenen Woche in das Training eingestiegen waren.

Villingen hatte im ersten Durchgang Vorteile, war torgefährlicher. Vor allem über die linke Seite kreierten die Gäste gute Chancen. Bei Balingen dagegen herrschte im Angriff Funkstille. So war die 1:0-Führung des Oberligisten durch einen Treffer von Kamran Yahyaijan (37.) bis dahin verdient. In der Halbzeit tauschten beide Teams fast das gesamte Personal aus. Dabei kamen bei der TSG mit Adrian Müller und Marc Pettenkofer zwei Langzeitverletzte wieder zum Einsatz. Auch bei Villingen kam mit Mauro Chiurazzi ein zuletzt wegen Verletzung fehlender Akteur auf das Feld, der sich gut einfügte. Nach einem Freistoß traf der Innenverteidiger (47.) per Kopf zum 2:0.

Mit zunehmender Spieldauer legte die TSG Balingen zu, kam in der Folge zu zahlreichen Gelegenheiten, die aber alle ungenutzt blieben. Die beste hatte Daniel Seemann, als er nach einem tollen Zuspiel von Ivan Cabraja am stark parierenden Villinger Torhüter Marcel Bender scheiterte. So blieb es beim Prestigeerfolg für den FC 08 Villingen.

„Mit dem Auftritt bin ich nicht gänzlich unzufrieden“, gab Martin Braun, der gemeinsam mit Lukas Foelsch das neue Trainerduo bei der TSG bildet, zu Protokoll. Dass die Partie phasenweise zerfahren wirkte, sei für den Stand der Vorbereitung nicht außergewöhnlich.

Am kommenden Samstag testet die TSG Balingen beim bayerischen Regionalligisten FV Illertissen. Der FC Villingen tritt beim Schweizer Zweitligisten FC Kreuzlingen an.