FC 08 Villingen behält mit 3:1-Sieg Anschluss zur Spitze

Es scheint die Lösung eines allgegenwärtigen Problems in der Gastronomie zu sein: Eine App, die übrig gebliebenes Essen kurz nach Geschäftsschluss für einen reduzierten Preis an Mann und Frau bringt. Die dänisch-deutsche App „Too good to go“, bekannt aus der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“, hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt. Auch Betriebe aus Baden-Württemberg und Bayern sind dabei.

Nicole Köppe verkauft in ihrem Laden in der Ravensburger Innenstadt keine frischen Lebensmittel, die übrig bleiben könnten.