Familie sammelt 770 Lebensmittelpakete für die Ukraine

Dank des Einsatzes einer Winterlinger Familie und zahlreicher Helfer sind in nur sieben Tagen 770 Pakete mit Lebensmitteln für Menschen im Kriegsgebiet zusammengekommen. Mit dieser hohen Anzahl hatten Familie Bredefeld und der mithelfende evangelische Jugendkreis „Globetrotter“ selbst nicht gerechnet.

Jonas Bredefeld fuhr die Lieferung zur Sammelzentrale von „Licht im Osten“ nach Korntal-Münchingen im Großraum Stuttgart. „Dort herrschte bereits eine rege Geschäftigkeit“, berichtete sein Vater Artur Bredefeld.

Ukrainische Flüchtlinge hätten selbst geholfen, Pakete für ihre Landsleute zu verpacken und für den Weitertransport vorzubereiten. „Am vergangenen Samstag wurde bereits der erste Lastwagen beladen, der sich auf den Weg machte. An der ukrainischen Grenze wurde die Ladung direkt an ukrainische Mitarbeiter von Licht im Osten übergeben, die den Weitertransport der Hilfsgüter in die verschiedenen Städte koordinieren sowie die Verteilung an die Bedürftigen übernehmen“, so Bredefeld. Über 500 der „Winterlinger“ Pakete seien von Privatpersonen sowie Schulklassen aus der Gemeinde vor Ort und der ganzen Umgebung gekommen. Davon allein rund 100 Pakete von der Walther-Groz-Schule und ihren Schülern. „Durch mündliche Verbreitung sowie über Whatsapp und andere soziale Medien wurde die spontane Sammelaktion schnell im ganzen Zollernalbkreis bekannt.“ Sogar aus dem Allgäu seien Pakete plötzlich vor ihrer Haustüre in Winterlingen angekommen, schilderte Familie Bredefeld. Weitere Lebensmittelpäckchen lieferte der Jugendkreis Globetrotter.

Bei einer Aktion am E-Center Sigmund in Sigmaringen baten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Kunden um Mithilfe, indem sie zusätzlich zu ihrem Einkauf noch etwas für die Lebensmittelpakete in die Ukraine beisteuerten. Die Menge der gespendeten Lebensmittel übertraf auch hier alle Erwartungen. „Die Offenheit und Anteilnahme der Einkaufenden war so groß, dass mit dieser Aktion über 240 Pakete zusammenkamen“, berichtete Jugendkreis-Gründer Bredefeld.

Die ehrenamtlichen Helfer verpackten die Ausbeute nach der Aktion direkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. „Wir sind überwältigt und dankbar für all die Unterstützung dieser doch etwas kurzfristigen Aktion“, so Bredefelds Resümee. Sein Dank gilt allen „fleißigen Päckle-Packern“ und Geldspendern. „Bedanken möchten wir uns auch für die zur Verfügung gestellten Transportfahrzeuge der Schreinerei Koch und dem Fließenfachgeschäft Gulde sowie bei den Firmen Ebro Color und Cyrulla für die Kartonspenden.“