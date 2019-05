Fakultät Engineering stellt sich neu auf

Mehr Wahlmöglichkeiten, größere Vielfalt und stärkere Flexibilität: Studenten der Fakultät Engineering an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sollen sich dank verschiedener neuer Vertiefungsrichtungen künftig bereits während ihres Studiums stärker spezialisieren können als bisher.

Es sei vorgesehen, dass sich die Fakultät mit Themenkomplexen wie Leichtbau, Autonome Systeme, Digitale Produktionstechniken, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz, neue Materialien oder Smarte Textilien ab dem kommenden Wintersemester noch stärker den modernen Anforderungen des Marktes anpasst, sagt Dekan Hans-Joachim Illgner.

Doch nicht nur die zeitgemäßen Vertiefungsrichtungen sollen Studieninteressierte ansprechen, die sich fit für die Themen von morgen machen wollen. „Wir öffnen uns auch stärker der digitalen Lehre“, sagt Lutz Sommer, Studiendekan im Wirtschaftsingenieurwesen. Online-Module und Teilzeitkonzepte ermöglichen beispielsweise auch denjenigen ein Studium, für die die Vollzeitvariante aus unterschiedlichen Gründen nicht infrage kommt.

„Das Arbeiten mit digitalen Werkzeugen und neuen Medien wird für die zukünftige Arbeitswelt unserer Studierenden besonders wichtig sein“, sagt Clemens Möller, Prorektor Lehre. „Mit der neuen Vielfalt entsprechender Schwerpunkte qualifizieren wir sie dafür.“

Außerdem stärke die Hochschule die Weiterbildungsmöglichkeiten von Menschen, die bereits im Beruf stehen. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen“, sagt Möller.

In diesem Zusammenhang erkennt unter anderem die Fakultät Engineering ein breites Spektrum einschlägiger Berufsausbildungen an, sagt Lutz Sommer. Wer eine entsprechende Qualifikation mitbringt, kann sie sich in Teilen aufs Studium anrechnen lassen und auf diese Weise seine Zeit an der Hochschule verkürzen – unabhängig vom Alter. „Neben einer größeren Vielfalt setzen wir auch auf eine größere Flexibilität im Studium“, sagt Sommer. Dabei ziehe sich das Thema Digitalisierung wie ein roter Faden nicht nur durch die Lehrformate, sondern dank der neuen Vertiefungsrichtungen auch noch deutlich stärker durch die Inhalte als ohnehin schon.

Um die Qualität der Lehre in den Vertiefungsrichtungen gewährleisten zu können, „wurden diese aktuellen Inhalte zuletzt bereits bei den Berufungen neuer Professoren mit einbezogen“, sagt Hans-Joachim Illgner. „Unsere jungen Professoren decken diese Themen sehr kompetent ab.“

Hochschule öffnet sich mehr für Gründerkultur

Noch stärker als bisher soll an der Fakultät Engineering der Bereich Entrepreneurship in den Blick genommen werden. Im Zuge von Grow („Go your own way“) tut die Hochschule bereits viel, um Gründerkultur und Gründergeist zu fördern.