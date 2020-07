Fairer Handel soll von geringerer Mehrwertsteuer profitieren

Der Weltladen in Winterlingen startet eine „Fair-Bonus“-Aktion, um die Senkung der Mehrwertsteuer nicht an die Kunden weiterzugeben, sondern an fair produzierende Handelspartner im globalen Süden.

Viele von ihnen können wegen der Ausgangssperren derzeit nicht in ihren Werkstätten und auf den Feldern arbeiten. Birgit Windbacher, Weltladen-Leiterin

„Die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen“, wird Weltladen-Leiterin Birgit Windbacher in einer Pressemitteilung zitiert. „Viele von ihnen können wegen der Ausgangssperren derzeit nicht in ihren Werkstätten und auf den Feldern arbeiten. Sie erhalten kein Material, fertig produzierte Ware kann teilweise nicht verschifft werden und der Verkauf im Inland ist zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig können sie am wenigsten mit staatlicher Unterstützung rechnen.“

So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen. Birgit Windbacher

Für das Weltladen-Team sei deshalb schnell klar geworden, dass die Mehrwertsteuersenkung einem Projekt in einem der Partnerländer zugute kommen soll. „So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen“, wird Windbacher zitiert.

Die Mehrwertsteuersenkung macht nach Angaben der Betreiber bei Einkäufen in Weltläden in der Regel nur wenige Cent aus. In der Summe könne im Laufe eines halben Jahres jedoch ein nennenswerter Betrag gesammelt werden, der für Frauen in Namibia einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung ihrer Organisationen leisten kann.

Öle zu Fair-Trade-Bedingungen

Namibia ist laut der Mitteilung des Weltladens ein karges Land. Der Boden ist überweidet, das Wasser knapp, der Klimawandel überall spürbar. Nur einige wenige Sträucher trotzen den widrigen Wetterverhältnissen: der Marula-, der Mongongo- und der Baobabbaum. Aus ihren Früchten pressen Frauen in Namibia wertvolle Öle.

Aurum Africa importiert seit Jahren Öle zu Fair-Trade-Bedingungen und vertreibt sie in Weltläden. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen sind die Frauen in Namibia in große Not geraten. Vielen fehlt das Geld, um für ihre Familie Lebensmittel zu kaufen. Mit einer Spendenaktion will Aurum Africa den Menschen helfen.

Verlässliche Einnahmen in Zeiten der Krise

Der faire Handel der Weltläden trägt laut der Pressemitteilung durch höhere Erlöse für die Produzenten sowie Beratung und weitere Leistungen dazu bei, die Organisationen der Handelspartner zu stärken. Gerade in Zeiten der Corona-Krise seien verlässliche Einnahmen von besonderer Bedeutung für die Produzenten.