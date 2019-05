Fahrt in Richtung Albstadt dauert deutlich länger

Autofahrer in Richtung Albstadt aufgepasst: Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab dem kommenden Montag, 20. Mai, auf einer Länge von rund viereinhalb Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der Bundesstraße 463 zwischen der Einmündung zur Landesstraße 453 bei Straßberg und dem Anschluss zur Landesstraße 449 bei Winterlingen erneuern. Das wird mehrere Wochen dauern. Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, ist die Fahrbahndeckenerneuerung bis Freitag, 28. Juni, abgeschlossen. Das teilt das Regierungspräsidium mit.

Durch die Erneuerung des dringend sanierungsbedürftigen Fahrbahnbelags werden Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Flickstellen, Verdrückungen und Setzungen beseitigt. Zudem werden an den Brücken im Bereich der Umgehung Winterlingen notwendige Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der wichtigen Bundesstraße.

Die Kosten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Mit der Bauüberwachung vor Ort ist das Straßenbauamt des Zollernalbkreises beauftragt. Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauphasen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Behinderungen.

Die erste Bauphase beginnt am Montag, 20. Mai. Dann wird die Fahrbahn zwischen der Einmündung zur Landesstraße 453 bei Straßberg und dem Anschluss zur Landesstraße 449 zwischen Winterlingen und Benzingen instandgesetzt. Während der Arbeiten ist die Bundesstraße 463 im gesamten Baustellenbereich für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Sigmaringen wird über die Landesstraße 453, Straßberg, Kaiseringen, die Kreisstraße 7173, Winterlingen, die Landesstraße 449 und den Anschlussast zwischen der Landesstraße 449 und der Bundesstraße 463 umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Balingen wird über den Anschlussast von Bundesstraße 463 und Landesstraße 449 bei Benzingen, die Landesstraße 449, Winterlingen, die Landesstraße 449, Bitz, die Landesstraße 448, Ebingen und die Landesstraße 360 geführt.

Nach Fertigstellung der Belagsarbeiten werden in der zweiten Bauphase Restarbeiten durchgeführt. Über den Beginn und die Verkehrsführung während dieser Bauphase will das Regierungspräsidium Tübingen rechtzeitig im Vorfeld informieren.