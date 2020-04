Für diesen Winterlinger ist Kunst mehr als nur ein Hobby

Für den Winterlinger Künstler Heinrich „Henry“ Schmidt sind seine Werke eine Berufung. Für die „Schwäbische Zeitung“ stellt er einige seiner Gemälde und Skulpturen vor.

Seit er 17 Jahre alt ist, gilt Kunst für Schmidt als das „Hobby Nummer eins“. Aber noch weit mehr als das: Der 35-Jährige hat sein Hobby zumindest teilweise zum Beruf gemacht. Seit fast drei Jahren ist er Fachlehrer für Kunst, Wirtschaft, Informatik sowie Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES). Und so inspirieren ihn seine eigenen Kunstwerke auch für den Unterricht an der Schlossberg-Realschule in Albstadt-Ebingen.

Besonders stolz ist er auf sein Kunstwerk „Die Lebensmauer“. Nüchtern betrachtet handele es sich einfach nur eine Kleinplastikskulptur sagt Schmidt. Nicht jeder erkenne die Bedeutung, erst recht nicht auf Anhieb. Wer sich hingegen darauf einlasse, könne auch etwas fürs Leben erfahren – so wie bei allen Kunstwerken. Nach einer Zeit des Betrachtens verrät der Vater einer Tochter, welche Bedeutung seine „Lebensmauer“ für ihn hat: „Das Fundament steht für die Geburt. Danach baut man quasi sein Leben.“ Während das Leben, wie die Mauer von unten her gesehen auch, am Anfang noch stabil sei, werde mit steigendem Alter alles nicht nur höher, sondern auch komplexer, komplizierter und instabiler.

Im Laufe des Lebens stünden viele Entscheidungen an und das Leben könne mächtig durcheinandergeraten – zum Beispiel, wenn jemand überfordert ist oder sich verläuft. „Wenn man sich das (Kunstwerk wie auch das Leben) von Weitem anschaut, sieht man: Ich kann nicht endlos so weitermachen.“ Wer Schmidts Werk betrachtet, kann das bestätigen: Es ist offensichtlich, dass bald ein Zusammensturz folgen müsste. Die wenigen Stützen an der Seite reichen kaum noch für einen halbwegs stabilen Stand der Lebensmauer aus.

Gleichzeitig steckt eine zweite, tiefere Bedeutung hinter der Skulptur, die dem Einsturz geweiht zu sein scheint: Die Mauer soll gleichzeitig einen Mann mit Rucksack und Fernglas darstellen, der „Ausschau hält nach einem neuen Leben“. Schmidt verbindet damit eine Botschaft an den Betrachter: Er könne jederzeit neu anfangen. Als Hintergrund hat Schmidt an dem Ort, an dem in seinem Haus „Die Lebensmauer“ steht, die gesamte Wand mit christlicher Literatur auf einer Holzplatte beklebt.

Eine weitere Skulptur hat Schmidt, der auch die zur Jahreslosung gehörenden Bilder für seine christliche Gemeinde malt, „aevum die constituto 266“ genannt. Das Werk stellt auf abstrahierte Weise eine schwangere Frau dar. Die Zahl 266 entspreche der durchschnittlichen Anzahl der Tage von der Schwangerschaft bis zur Geburt eines Kindes, sagt der Künstler. Im Wohnbereich hängt das Bild „relax“, ein Bild mit pastelligen und leichten Farben, das aufgrund seiner rundlichen Form Ruhe und Entspannung ausstrahlen soll. Ein Bild, das Schmidt mit seiner Frau gemeinsam gemalt hat, stellt einen Koi dar. Unten ist der Kopf des Fisches zu erkennen, oben die Schwanzflosse. Ein Kelch, den Schmidt gemalt hat, hat für ihn als Christen aufgrund des Abendmahls eine besondere Bedeutung. Ein weiteres Bild soll „die Schöpfung“ der Natur und des Menschen darstellen.

Kaufangebote lehnte der Künstler, der gemeinsam mit dem ehemaligen Kunstbereichsleiter seines Pädagogischen Fachseminars Autor eines Arbeitsheftes für Lehrer ist, bisher stets ab. Auch Anfragen für weitere Schriften nahm er nicht an: Mit Beruf, Familienleben, dem Garten und weiteren Hobbys wie Reiten hat Schmidt ohnehin allerhand zu tun. Außerdem will er sich künftig wieder verstärkt in das Anfertigen neuer Kunstwerke vertiefen. Doch erst einmal steht die für nächsten Monat geplante Erwartung seines Sohns im Vordergrund. Und so geht die Beschäftigung mit dem Leben weiter.