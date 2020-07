Exhibitionist zeigt sich in Hechingen einer Joggerin

Die Polizei in Hechingen fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der sich am Freitagabend auf Höhe der römischen Gutshofanlage einer Frau gezeigt hat. Wie die Polizei mitteilt, joggte eine 22-Jährige gegen 20 Uhr die Römerstraße in Stein entlang und traf auf einen Mann, bei dem sie zunächst davon ausging, dass er uriniert. Als sie dem Mann näher kam, erkannte die Frau jedoch, dass sich der Unbekannte nach Polizeiangaben selbst befriedigte und sie dabei ansah. Der Täter war zwischen 35 und 50 Jahre alt, von dünner Statur und ungepflegtem Äußeren. Zur Tatzeit trug er ein blau-grünes T-Shirt, eine kurze Hose und dunkle Halbschuhe. Zudem dürfte er mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein, teilt die Polizei weiter mit.