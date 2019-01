Exhibitionist belästigt Frau

Eine 29-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag in Albstadt in der Schillerstraße auf Höhe der Kreuzung Hardstraße von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Frau war zu Fuß unterwegs und wurde von dem Unbekannten aus einem Auto heraus nach dem Weg angesprochen. Als sich die 29-Jährige dem Fahrzeug näherte, bemerkte sie, dass der Mann an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Als die Geschädigte den Täter anschrie, fuhr er davon, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Er wird von der Frau wie folgt beschrieben: Circa 28 bis 35 Jahre alt, sprach Akzent, leicht dunkler Teint, dunkle bis schwarze kurze Haare, keine Brille. Bekleidet mit Blue Jeans und einer Jacke. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein dunkles Fahrzeug. Hinweise an die Polizei Albstadt, Telefon 07432/9550.