Ex-Genesis-Sänger kommt in die Winterlinger Festhalle

Beim Konzert am 16. Oktober werden 300 Gäste eingelassen. Wo es Karten gibt.

Ray Wilson, der Ex-Sänger von Genesis, präsentiert die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere am Samstag, 16. Oktober, ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Winterlingen. Wilson präsentiert mit seiner Band die Songs, die von den frühen Genesis-Jahren bis hin zu den neusten Aufnahmen der Band und eigenen Liedern aus seiner Solokarriere reichen. Die Konzerte von Ray sind dafür bekannt, neben Klassikern aus der Welt von Genesis, auch Solo-Hits von Peter Gabriel, Phil Collins und Mike Rutherford miteinzubeziehen.

Ray Wilson hat sich bei seinen bisherigen Auftritten in Winterlingen in den Jahren 2010 und 2015 als sympathischer Ausnahmesänger ausgezeichnet, der sich mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz weltweit einen Namen als Entertainer gemacht hat, heißt es in einer Pressemeldung. Mit schottischer Gelassenheit kombiniert er die Energie der Rockmusik mit komplexen Songtexten.

Karten zu dem bestuhlten Konzert in der Winterlinger Turn- und Festhalle mit coronabedingter beschränkter Platzkapazität mit maximal 300 Gästen gibt es im Vorverkauf beim Zollern-Alb-Kurier, den Geschäftsstellen der VR Bank Heuberg-Winterlingen und per Onlinebestellung unter ticketservice@winterlingen.de zum Preis von 25 Euro. Konzertbesucher sind an die geltenden Coronabestimmungen gebunden (genesen, geimpft oder getestet). Entsprechende Einlasskontrollen werden durchgeführt. Die Bewirtung übernimmt der Winterlinger Chor „Cantus iuvenis“.