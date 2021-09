Ex-Genesis-Frontman tritt in Winterlingen auf

Bereits zum dritten Mal wird Ray Wilson in Winterlingen zu Gast sein. Am Samstag, 16.Oktober, spielt er mit seiner Band in der Turn- und Festhalle ein Konzert. Der Vorverkauf läuft laut Pressemeldung bereits gut an.

Der Schotte Ray Wilson hat als Nachfolgesänger von Phil Collins über 40 Auftritte weltweit mit Genesis gespielt und das letzte Album der Band „Calling All Stations“ aufgenommen. Nach dem Konzert 1998 bei „Rock im Park“ in Nürnberg sollte eigentlich ein zweites Album mit Ray Wilson als Sänger eingespielt werden, allerdings kam nach dem Konzert das plötzliche Aus von Genesis. Mike Rutherford, der parallel zu Genesis in den 80er- und 90er-Jahren erfolgreich mit seiner Band „Mike an the Mechanics“ war, war offenbar der Auslöser für die unerwartete Auflösung, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Seit 2001 ist Wilson auf Solopfaden unterwegs. Neben den weltbekannten Hits von Genesis wie „Mama, follow you, follow me, Calling all stations, No son of mine, Not about us oder The carpet crawler“ wird Wilson auch eigene Songs präsentieren. Unterstützt wird er auf der Bühne von seinem Bruder Steve, drei weiteren Musikern und der Violinistin Alicja Chrzaszcz.

Das Konzert wird nach den derzeit gültigen Corona-Vorgaben veranstaltet. Konzertbesucher müssen die 3G-Regeln – geimpft, genesen oder getestet – erfüllen und im Veranstaltungsraum eine Gesichtsmaske tragen. Die Kontaktdaten der Besucher werden erhoben, informiert der Veranstalter.