Deutschlands schönster Wellensittich kommt von der Alb

Schon seit Jahrzehnten befasst sich Torsten Bach aus Benzingen zusammen mit Vater Erich in der „Zuchtgemeinschaft Bach“ mit Schau-Wellensittichen. Er hat sich mit der Zucht dieser Vögel, die ursprünglich aus Australien stammen und ornithologisch zu den Kleinpapageien gerechnet werden, längst auch weit über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Schon der Opa züchtete Vögel

„Das Züchtergen habe ich quasi doppelt von meinem schon 1988 verstorbenen Großvater und von meinem Vater Erich vererbt bekommen“, erklärt der 45 Jahre alte erfolgreiche Vogelzüchter. Schon Opa Alfred habe leidenschaftlich Wellensittiche und Kanarien gezüchtet, erinnert sich Torsten Bach, und diese auch auf Ausstellungen immer wieder präsentiert.

Vor 30 Jahren begann die Züchterlaufbahn von Torsten Bach, nachdem er die für Papageien notwendige Zuchtgenehmigung vom Veterinäramt erhalten hatte. Zusammen mit seinem Vater befasste er sich zunächst der Zucht von Glanz- und Schönsittichen bevor er sich ganz auf die Zucht von Schau-Wellensittichen konzentrierte.

In der Spezialisierung auf eine Art sieht Torsten Bach, der als gelernter Elektrotechniker bei Bizerba in Balingen arbeitet, den Hauptgrund für die aktuellen Zuchterfolge.

Der Gipfel war die Bundesschau in Kassel Torsten Bach

Nach der Familiengründung und dem Bau des Eigenheims am westlichen Ortsrand, wo er zusammen mit Frau Susanne und seinen beiden Kindern lebt, war auch noch Platz für einen separaten Stall mit integrierten Zuchtboxen für die Sittiche und flexibel einsetzbare Volieren. Der Aufwand hat sich gelohnt, und so blickt Torsten Bach zusammen mit Vater Erich, der krankheitsbedingt seit einigen Jahren etwas kürzer treten muss, in diesen Tagen auf das erfolgreichste Jahr ihres gemeinsamen Hobbys zurück.

Deutscher Meister dank Wellensittich-Weibchen

Der Erfolgsreigen begann schon Ende August, als als Torsten Bach zusammen mit seinem langjährigen Zuchtfreund Armin Schweikart aus dem oberschwäbischen Wald nach Karlsruhe fuhr und bei der dortigen Europaschau in Konkurrenz von etwa 1800 Wellensittichen den besten Jungvogel Europas präsentierten konnte.

Wenige Wochen später kehrte er im Oktober ausgezeichnet mit dem Pokal des Landessiegers bei den Schauwellensittichen in beiden Geschlechtern von der baden-württembergischen Landesschau in Eschbronn aus dem Schwarzwald zurück.

„Der Gipfel war jedoch die Bundesschau in Kassel“, erklärt Bach freudestrahlend und auch ein bisschen stolz, wo es ihm erstmals gelang bei größter Qualitätsdichte den Titel eines „Deutschen Meisters“ mit einem jungen Wellensittich-Weibchen im Farbschlag Albino-Gelbgesicht zu erringen.

Dafür gab es sowohl die Gold-Medaille als auch die Sieger-Plakette für den erfolgreichen Züchter und die rote Bundessieger-Rosette für den Siegervogel. „Das war natürlich eine große Überraschung“, freut sich der erfahrene Sittichzüchter, und fügt bescheiden hinzu, dass man für einen derartigen Erfolg auch ein wenig Glück benötige.

Bach besitzt knapp 100 Vögel

Dass dabei allerdings bedeutend mehr als nur Glück im Spiel war, merkt man spätestens dann, wenn Torsten Bach durch seine Zuchtanlage führt. Die Volieren und Zuchtboxen sind tiptop sauber und die derzeit etwa 100 Wellensittiche der Anlage fühlen sich auch jetzt im Dezember bei winterlichen Außentemperaturen in ihrem auf 15 Grad Celsius beheizten Stall sichtlich wohl. Einige Zuchtpaare brüten bereits auf Eiern oder füttern sogar Jungvögel, an denen Torsten schon mit Blick auf das kommende Jahr besondere Freude hat.

Selbstverständlich möchte er das erreichte hohe Niveau in seiner Zucht erhalten und auch im nächsten Ausstellungsjahr seine Titel und Erfolge verteidigen. Dafür investiert die Zuchtgemeinschaft Bach viel Zeit und Arbeit und die Zuchtpläne für das kommende Jahr sind längst gemacht. Zur Fütterung ihrer gefiederten Freunde ist ebenfalls nur beste Qualität angesagt, die in Belgien nach Benzinger Rezeptur hergestellt und auf die Alb geliefert wird.

Davon profitieren auch die Züchterkameraden vom Ortsverein der „Vogelfreunde Albstadt und Umgebung“ ebenso wie beim „Wellensittich-Spezialclub Illertal“ mit Sitz in Ulm, den Torsten Bach seit 2016 leitet. Darüber hinaus ist Bach Mitglied bei der „Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht“ (AZ), was Voraussetzung für die Teilnahme an großen überregionalen Ausstellungen ist.

In seinem Heimatort ist Torsten Bach zudem sowohl beim TSV Benzingen in der Funktion als Jugendtrainer als auch zusammen mit Frau Susanne bei der Germanenzunft als Hästräger engagiert dabei und er ist seit 2019 Mitglied im Benzinger Ortschaftsrat.