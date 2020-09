Erster Schritt zur Sanierung der Harthauser Kapelle ist gemacht

Die 1740 erbaute 14-Nothelfer-Kapelle ist eine Stiftung des Harthauser Bürgers Gregor Hagg, der dieses barocke Kleinod vor seiner Auswanderung nach Wien der politischen Gemeinde vermachte. Die Nothelfer-Kapelle am östlichen Ortsrand von Harthausen in Richtung Friedhof gehört damit zu den wenigen Gebets- und Pilgerstätten, die im Besitz einer weltlichen Gemeinde sind.

Schon in der Vergangenheit wurden immer wieder meist in Eigenleistung engagierter Bürger kleinere, aber auch umfangreichere Reparaturen durchgeführt, welche allerdings meist nur für einen kurzen Zeitraum ausreichend waren. Rissbildungen an der Fassade, aber auch im Inneren sowie erhebliche Schäden im Dachbereich machen nunmehr eine umfangreiche Sanierung notwendig.

Als erster dringender Schritt stand die Abdichtung des Eingangsbereichs an, da bei Starkregen immer wieder Wasser in das Innere eingedrungen war. Die dafür notwendigen Pläne und Zeichnungen wurden von den Architekten Christoph und Hans Gaiser ehrenamtlich gefertigt.

Konrad Gauggel, Chef der örtlichen Firma Kongau-Türen, hat in den vergangenen Monaten aus Eichenholz das zweiflügelige Portal samt Beschlägen und Schloss zusammen mit seinem Mitarbeiter Jens Patze kostenlos angefertigt und nach den Vorgaben des Denkmalamts eingebaut. Die davor liegende Podestplatte wurde vom Steinmetzbetrieb Jürgen und Julian Ott aus Inneringen in Abstimmung mit der Denkmalpflege aus Flossenbürger Granit hergestellt und passgenau mit geringer Neigung nach außen verlegt. Auch dieser Betrieb zeigte sich spendabel und stellte lediglich die Kosten für den Granit in Rechnung.

Bei der Besichtigung freuten sich Bürgermeister Michael Maier und der Fördervereinsvorsitzende und Ortsvorsteher Emil Oswald über das gelungene Werk und sie bedankten sich für die großzügigen Spenden der beteiligten Betriebe. Dass diese erste Maßnahme allerdings nur der Auftakt zu einer umfassenden Sanierung des markanten Kirchleins ist, sei allen klar, betonte Fördervereinsvorsitzender Oswald. Die dafür veranschlagten Kosten in Höhe von etwa 200 000 Euro, so Bürgermeister Michael Maier, seien sowohl für die Gemeinde als auch für den kleinen Förderverein eine gewaltige Herausforderung.

Erfreut nahm man zur Kenntnis, dass vom Regierungspräsidium Tübingen bereits 70 000 Euro aus dem Ausgleichsstock bewilligt worden seien. Auch beim Denkmalamt wird zeitnah ein Förderantrag gestellt werden, von dem ebenfalls ein Zuschuss erwartet wird.

Mithilfe der Gemeinde sowie erhofften weiteren Spenden ist der Ortsvorsteher zuversichtlich, dass die Sanierung der Harthauser 14-Nothelfer-Kapelle gestemmt werden kann.