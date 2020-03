Erste Coronavirus-Infektion im Zollernalbkreis bestätigt

Eine erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus gibt es seit Dienstagmorgen im Zollernalbkreis. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landessozialministeriums hervor.

Beim ersten Fall handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus dem Zollernalbkreis, der als Mitglied einer Reisegruppe zum Ski fahren in Südtirol war. Die Rückkehr erfolgte am Wochenende (29.2./01.03.). Am 2. März zeigte der Mann dann entsprechende Symptome. Er befindet sich derzeitig in häuslicher Isolation.

Ein weiterer bestätigter Fall wird aus dem Stadtkreis Ulm gemeldet. Die 45-jährige Frau kam aus dem Skiurlaub in Südtirol und wird derzeit in der Universitätsklinik Ulm isoliert versorgt. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf 28. Das Gesundheitsamt ermittelt die Infektionskette.