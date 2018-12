Erhabenheit geht unter die Haut

Mit einem beeindruckenden Konzert am Samstagabend in der Kirche St. Verena hat der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Josef Hutt in der Vorweihnachtszeit dem Publikum ein Sahnestückchen der Chormusik serviert. Unter dem Titel „Alpenländischer Advent“ nahm der Chor die Zuhörer gemeinsam mit dem Männergesangverein Binsdorf und dem Straßberger Projektchor mit in die winterliche Voralpenlandschaft.

Eines der vielen Glanzlichter des Konzerts war zweifellos die „Waldler-Messe“ von Ferdinand Neumaier. Dieses musikalische Kleinod war im Waldwinkel, in der Nähe des Klosters Rinchnach im Bayrischen Wald entstanden, mitten in den heimeligen Tälern unter den blauen Grenzbergen. In dieser Messe brachten die Sängerinnen und Sänger die bodenständige Lebensfreude der Einheimischen, aber auch die tiefe Verehrung des Herrgotts und der Muttergottes zum Ausdruck. Der Zyklus umfasste ein frohes Ansingen, betendes Musizieren sowie Anklänge an uralten Krippengesang.

Dank und Verehrung, Freude und Jubel, vor allem aber besinnlich und tiefgründig war der Ablauf der Messe gefasst, was sicherlich keinen Zuhörer unberührt ließ. Zu Beginn hatte Anton Roggenstein, ein Vollblutmusiker und Orgelvirtuose, mit einer Orgelimprovisation über das Adventslied „Macht hoch die Tür“ das Konzert eröffnet. Gemeinsam mit dem Solotrompeter Matthias Eberhart ließen die beiden Musiker das „Trumpet Voluntary“ von John Stanley erklingen, das durch das exzellente Können und harmonische Zusammenspiel der beiden begnadeten Instrumentalisten einen Hörgenuss allererster Güte bescherte.

Weil Jakob Nestele krankheitsbedingt nicht am Konzert mitwirken konnte – er sollte eigentlich den Blockflötenpart aus der Sonate a-moll von Diogenio Bigaglia übernehmen – sprang Eberhart mit seiner Trompete ein. Selten klang dieses Instrument so rein und klar, war aus seinem Blechtrichter so fein ziselierte Triller und tonale Verzierungen zu hören. Entsprechend reagierte das Publikum.

Vollends verzaubert haben die beiden Könner die Zuhörer mit dem wundervollen Concierto de Aranjuez des spanischen Komponisten Joaquin Rodrigo. Das ursprünglich für Orchester und Gitarre komponierte Werk erfuhr durch Roggenstein an der Orgel und Eberhart an der Trompete eine Erhabenheit, die unter die Haut ging.

Jugendmusikschule spielt mit

Der Männergesangverein Binsdorf trug „Alpenländische Adventslieder“ von Lorenz Maierhofer vor, etwa „Waht a Schneewind“ und „Herr, du hast dein Wort gegeben“, bei deren Interpretation die Männerstimmen bestens zur Geltung kamen. Begleitet wurden die Sänger von Lehrern und Schülern der Jugendmusikschule Zollernalb mit Veeh-Harfe, Oboen, Klarinette und Bassgitarre.

Mit den gemeinsam gesungenen Liedern „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und „Tochter Zion“ beschloss das stimmungsvolle Konzert, doch das Publikum wollte mehr. So sangen alle Akteure zusammen das Weihnachtslied „Holy Night“ – mit einer Inbrunst, die die Freude am Singen nahtlos auf den Zuhörer übertrug.