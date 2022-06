Eine Münze zum Benzinger Jubiläum

Die Vorbereitungen zu den Festivitäten anlässlich des Ortsjubiläums 800 Jahre Benzingen, das bereits 2020 angestanden hätte, laufen derzeit auf Hochtouren. Das Festwochenende wird nun mit zweijähriger Verspätung am 25. und 26. Juni in Benzingen über die Bühne gehen. „Ein besonderes Highlight an beiden Tagen wird sicherlich auch das Schauprägen unserer Jubiläumsmünze sein“, sagt Walter Sieber vom Festausschuss, der diesen Programmpunkt organisatorisch betreut.

Dafür wurde ein erfahrener Münzpräger gewonnen, der die Benzinger-Gedenkmünze in mittelalterlicher Technik und mit seinem Mittelalter-Werkzeug herstellen wird .

Dabei wird der drei Meter hohe und 500 Kilogramm schwere Fallhammer zum Einsatz kommen, der zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert beim Prägevorgang eine wichtige Rolle spielte. Beim Fallen des schweren Hammers entsteht je nach Fallhöhe beim Aufprall nicht nur ein lauter Knall sondern vor allem auch ein viele Tonnen schwerer Druck auf den Metallrohling, mit dem die künstlerischen Prägungen eingeschlagen werden.

Für die Besucher besteht die Möglichkeit den Gedenktaler in Zinn zum Preis von fünf Euro an den Festtagen auf der Festmeile prägefrisch zu erwerben.

Als Sonderprägung, die auf der Vorderseite das Benzinger Rathaus und auf der Rückseite das Logo der 800-Jahr-Feier mit Ortswappen und Wasserturm zeigt, gibt es diese 30 Millimeter große Münze auch in 999 Feinsilber.

Diese Silbermünze ist auf 300 Stück limitiert und kann ab sofort bei Walter Sieber unter der Telefonnummer 07577 / 14 05 vorbestellt werden. Walter Sieber und die Mitglieder im Festausschuss sind überzeugt, dass das Benzinger Ortsjubiläum verewigt auf dem Gedenktaler auch für künftige Generationen ein Symbol der Erinnerung oder auch ein gefragtes Sammelobjekt werden könnte.