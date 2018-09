Einbrecher stehlen Geld aus Gaststätte der Stadthalle

In der Nacht von Freitag, 31. August, auf Samstag, 1. September, sind unbekannte Täter über ein zuvor mit einem Schachtdeckel eingeworfenes Fenster in die Gaststätte der Stadthalle in der Charlottenstraße eingebrochen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatten sie zuvor vergeblich versucht, eine Hintereingangstüre aufzuhebeln. Stattdessen bedienten sie sich anschließend des Schachtdeckels und warfen kurzerhand ein Fenster zu einem vorhandenen Büroraum ein. Nach dem Absuchen sämtlicher Schränke und Behältnisse flüchteten die Unbekannten mit einem erbeuteten Bediengeldbeutel, in welchem sich eine derzeit noch nicht genau bekannte Bargeldsumme befand. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Balingen unter der Telefonnummer 07433/2640 entgegen.

