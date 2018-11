Einbrecher schlägt erneut zu

Nach dem Wohnungseinbruch am Sonntag, bei dem die Täter versuchten einen Tresor zu knacken (wir berichteten), stellten die Ermittler im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung einen weiteren Einbruchsversuch fest. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen. Demnach versuchten die Einbrecher am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, in ein weiteres Haus des Wohngebiets im Nordosten von Bitz einzudringen. Der Hausbesitzer war nachmittags weg. Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, stand die Balkontür offen. Nichtsahnend verschloss der Mann die Tür wieder. Als er den Polizeibeamten, die ihn zum anderen Einbruch befragten, darüber berichtete, schauten diese genauer hin und entdeckten zwei frische Hebelspuren an der Balkontür. Warum die Einbrecher diese Tat abgebrochen haben, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich fühlten sie sich von irgend jemandem gestört. Der entstandene Sachschaden ist gering.