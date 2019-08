Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Sonntag in eine Imbissstube in der Dammstraße eingebrochen und hat die dortigen Spielautomaten geplündert. Der Dieb gelangte laut Angaben der Polizei über ein Fenster ins Innere. Er brach sämtliche Spielautomaten auf und erbeutete auf diese Art mehrere hundert Euro.