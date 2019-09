Als Comedy-Duo „Ernst und Heinrich“ treten Ernst Mantel und Heiner Reiff am Samstag, 21. September, in der Festhalle Winterlingen auf. Auf Initiative der Kleinkunstbühne K3 präsentieren sie dort ab 20 Uhr ihr Programm „Nex verkomma lassa“. Einlass ist ab 19 Uhr.

Nex verkomma lassa – das haben sich die beiden schwäbischen Urgesteine im Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre gedacht. Aus diesem Grund wärmen sie ihre Lieblingsgerichte in bester schwäbischer Manier noch einmal auf: Ob das der „McLeberkäs“ ist, der „Ehrakäs“ oder der Zwerg, der immer noch darauf wartet, endlich gefressen zu werden

„Eines ist sicher: Für den guten Esser ist das der ultimative Hochgenuss“, schreibt die Kleinkunstbühne K3 in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus verspreche das Duo ein Lachmuskeltraining, wie es keine Muckibude bieten könne. „Auch wenn Ernst und Heinrich nicht in jeden Rahmen passen oder ihnen gar droht, aus selbigem zu fallen, sind sie Comedians, Wortspielakrobaten und Vollblutmusiker, die mehr als eine Brezel miteinander verbindet.“ Jahrelange Meditation habe den beiden einen tiefen Einblick in die Seele der Schwaben gegeben.