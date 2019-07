Ein schlichter Raum wird zur Jugendlounge

Mit einer Feier haben 30 Jugendliche und junge Erwachsene ihren neu eingerichteten Jugendraum „Jump-In“ im evangelischen Gemeindehaus in Winterlingen eingeweiht.

Diesen gestalteten sie in den vergangenen Monaten um: Aus dem ehemals schlicht ausgestatteten Raum mit Tischen und Stühlen wurde eine Jugendlounge mit Sofas, Bar und cooler Dekoration. Willkommen sind vor allem Mädchen und Jungen zwischen 13 und 16 Jahren. Sie können im Jugendraum gemeinsam singen, spielen oder sich entspannen. Außerdem stehen Andachten, Gebete und Ausflüge auf dem Programm. Auch Geburtstage feiern die Jugendlichen im „Jump-In“ oft gemeinsam. Eher an ältere Jugendliche ab 17 Jahren und an junge Erwachsene richtet sich das „Surf-In“ an der Gerhardstraße. Auch wer keiner Kirche angehört, kann die Angebote nutzen. Weitere Informationen gibt es auf www.ekg-winterlingen.de.