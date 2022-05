Ein Kubaner gibt die nächsten Monate den Takt an

Kuba ist Rhythmus und Ropa Vieja, Son und Süßkartoffeln, Kizomba und Kochbananen, Soße und Soße! Soße und Soße? Aber ja! Salsa heißt nämlich Soße, weil die Lateinamerikaner im Salsa das Beste ihrer traditionellen Tänze in einen Topf werfen. Heraus kommt jenes karibische Lebensgefühl, das der Kubaner Andres Cabrera Diaz die nächsten Monate in Burladingen vermitteln will. Immer dienstagabends ab 19.30 Uhr unterrichtet er an der Volkshochschule Paare in Salsa und Bachata. Diaz ist professioneller Tänzer, hat beim Fernsehballett mitgetanzt und gibt jetzt in seiner Tanzschule in Havanna sein Können weiter. Sein Unterricht auf der Schwäbischen Alb ist der erste in Europa. Willkommen sind Anfänger, aber auch Tänzer und Tänzerinnen, die schon Salsa getanzt haben. Tanzbegeisterte, egal ob Einzelpersonen oder Paare, die sich ganz exklusiv die Schritte und Drehungen beispielsweise des Salsa, Son, Kizoma, ChaCha oder anderer lateinamerikanischer Tänze zeigen lassen möchten, können über die Volkshochschule Einzelunterricht buchen. Der Unterricht findet nach telefonischer Vereinbarung statt. Diaz spricht neben Spanisch auch sehr gut Englisch und etwas Deutsch.

Christianos y Moros, ChaCha, Rum und Rumba – Was ist das Hobby eines Tänzers? Andres‘ Hobby ist das Kochen, und dem Vernehmen nach soll er ein ausgezeichneter Koch sein. Deswegen gibt es zwei Kochkurse an der Volkshochschule, in denen typische traditionelle Gerichte zubereitet werden. Einmal zeigt Diaz wie das Gericht „Christen und Mauren“, benannt nach dem weißen Reis und den schwarzen Bohnen, die Zutaten des Moros y Christianos, zubereitet wird. Aber auch das kubanische Nationalgericht Ropa Vieja, eine Art Eintopf aus Rindfleischstückchen, wird gemeinsam mit dem kubanischen Hobbykoch zubereitet werden.

Andres Diaz bringt sich bei der Volkshochschule auch im Bereich Sprachen ein. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die etwas Spanisch sprechen, können neben dem Kochen „Mira – que rico!“ sich in das lateinamerikanische Spanisch einhören und ihre Sprachkenntnisse erweitern. Gemeinsames Kochen ist in vielen spanischsprachigen Ländern der Welt ein Höhepunkt im Familien- und Freundeskreis. Hier können die Teilnehmer diese „Sozialinstitution“ an einem Abend kennen lernen. Man wird sich über Kuba, das Kochen und Essen unterhalten. Und wenn es mit dem Spanischen hapert, ist Andres immer auch bereit, Englisch zu reden. Niemand braucht sich vor Sprachbarrieren zu fürchten.

Infobox:

„Kubanischer Salsa und Bachata für Anfänger“ Tanzkurs für Paare. Geplanter Start 17.Mai, immer dienstags 19.30 Uhr.

„Einzelunterricht lateinamerikanische Tänze“ für Einzelpersonen und Paare (möglich bis 25. Juli 2022)

„Christen und Mauren – Kubanische Küche“ ab 29. Juni, 4 Abende

„Mira – que rico!“ Koch- und Konversationskurs, 22. Juni